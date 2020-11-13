"Черная пятница" в России стала праздником продавцов и покупателей

AliExpress Россия (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, Мегафона и РФПИ) объявила о финансовых результаты "Черной пятницы" - главной распродажи года. Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей и по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в 1,3 раза. Ассортимент товаров российских производителей и магазинов увеличился в 5 раз по сравнению с распродажей прошлого года, достигнув 4 млн рублей. Общий объем пятничных продаж товаров на платформе AliExpress Россия составили 19,3 млрд рублей.

"Особенно приятно, что большая часть продаж пришлась на малый и средний бизнес, оборот которого вырос в 12 раз по сравнению с прошлым годом, - заявил Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия. - 2020 год стал проверкой на прочность для любого бизнеса, и мы рады, что вместе со своими партнерами и селлерами с ней справились".

Из российских товаров на распродаже было представлено 840 тыс. единиц товаров для автомобиля, 530 тыс. товаров для дома и сада, 520 тыс. товаров категории "мода", 300 тыс. игрушек и товаров для хобби, 200 тыс. товаров для спорта, 185 тыс. продуктов питания. Активней всего число российских продавцов и товаров росло в категориях "еда", "нижнее белье", "аксессуары", "товары для автомобиля", "электроника", "товары для детей", "мужская и женская одежда", "свадебные платья".

Но самыми популярными категориями во время распродажи были электроника, бытовая техника, товары для дома, красоты и здоровья, одежда и аксессуары (с учетом локальных и трансграничных заказов). Среди товаров российских продавцов наибольшим спросом пользовалась электроника, товары для дома, детские и спортивные товары.

Чаще всего покупки на распродаже совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.