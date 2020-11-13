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13.11.2020 21:48
Рубрика: Власть

Число заболевших COVID-19 в Вооруженных силах РФ превысило 4 тысячи

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 15 тысяч 35 военнослужащих.

По сведениям на вечер 13 ноября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID-19 192 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, увеличилась до 61 546 человек.

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В то же время 4 053 военнослужащих с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. 2 451 пациент лежит в военных госпиталях. 93 человека изолированы по месту службы. 19 лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 490 человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - три человека, в состоянии средней тяжести - 16 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 10 514 пациентам, 2 924 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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