Эксперт рассказала, как правильно закрыть потребительский кредит

С начала года жители России досрочно погасили более 1,41 миллиона кредитов, но большинство из них легкомысленно относятся к соблюдению юридических процедур. Эксперты рекомендуют уделить относиться к банковским документам с особой тщательностью.

- Незакрытый счет может стать причиной появления новой задолженности даже при выплаченном кредите. Иногда из-за ошибки в системе банка на счету может остаться мизерная сумма задолженности, о которой клиент даже не догадывается. Финансовая организация не извещает бывшего клиента о наличии задолженности, пока на нее не набегут штрафы. А потом человек с удивлением узнает, что у него плохая кредитная история и за ним числится долг по уже закрытому кредиту, сообщила aif.ru эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

Дабы избежать проблем, эксперт рекомендует запросить у банка справку, подтверждающую, что кредит выплачен и у финансовой организации нет к вам претензий. На документе должна стоять печать и подпись кредитного специалиста.

Все полученные документы хранить следует минимум три года.