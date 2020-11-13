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13.11.2020 08:20

ЭКСПО подтвердила невозможность "разрыва с Китаем"

На полях завершившейся 3-й Китайской международной импортной выставки, прошедшей в Шанхае с 5 по 10 ноября, были заключены предварительные соглашения по приобретению в течение года товаров и услуг на общую сумму 72,62 миллиарда долларов, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Китайская ЭКСПО выступает мощным инструментом восстановления мировой экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Китайская ЭКСПО выступает мощным инструментом восстановления мировой экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китайская ЭКСПО выступает мощным инструментом восстановления мировой экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 2,1 процента. Факты вновь указывают на то, что китайская ЭКСПО, являясь открытой глобальной площадкой, выступает мощным инструментом восстановления и выстраивания бизнес-взаимодействия и дарит надежду на восстановление мировой экономики на фоне распространения пандемии коронавирусной инфекции.

В нынешней выставке вновь приняли участие 80 процентов из тех компаний, которые присутствовали в предыдущих двух мероприятиях. По количеству компаний-участников США заняли третье место, но по числу представленных американскими экспонентами товаров и услуг Штаты вышли на первую позицию. Так, американский Coach получил заказы на сумму 310 миллионов долларов, что выше показателя прошлого года, - сообщил представитель этого американского бренда.

Судя по огромной сумме предварительных соглашений, легко понять потенциал гигантского китайского рынка. В особенности в условиях продолжения глобального распространения COVID-19. Популярный в Китае лайв-стриминг по продажам и презентации товаров демонстрирует высокие потребительские возможности и растущие запросы китайских потребителей. Более того, оптимизация обрабатывающей промышленности в Китае и эффективное взаимодействие цепей производства и сбыта в стране делают китайский рынок ещё более перспективным.

Аналитики указывают, что инновации играют все более важную роль в стимулировании социально-экономического развития КНР. Совокупный объем расходов Китая на НИОКР в 2019 году составил 2,17 триллиона юаней (около 320 миллиардов долларов) что составляет 2,19 процента ВВП страны. Этот показатель, в общем, соответствует среднему уровню по ЕС в данной сфере. Китай, занимая 15-е место в мировом рейтинге индекса инноваций, обрёл новую динамику развития в строительстве инновационного государства.

На прошедшей ЭКСПО было представлено 411 инновационных продуктов, технологий и услуг. Очевидно, что зарубежные компании особенно ценят именно инновационное взаимодействие с Китаем. Важно подчеркнуть то, что КНР намерен и впредь расширять сферу открытости, тем самым взяв на себя новые обязательства и соответствующую ответственность. На выставке были анонсированы четыре новых меры по всестороннему расширению открытости с тем, чтобы Китай стал рынком, открытым для всего мира.

По окончании 3-й ЭКСПО несколько сотен зарубежных компаний выразили желание участвовать в следующей 4-й Китайской международной импортной выставке. Более того, около сотни экспонентов забронировали стенды на предстоящие три выставки. Все они желают ухватить как можно больше возможностей развития, созданных Китаем, находящегося на пути всестороннего строительства социалистической модернизации. На этом фоне очевидно, что так называемый "разрыв с Китаем", о котором последнее время говорит Запад, - пустые слова.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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