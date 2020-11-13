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13.11.2020 11:50
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Рубрика: Экономика

Обор отбору - врозь

Энергетики озабочены ситуацией с отбором проектов модернизации генерирующих мощностей тепловых электростанций (ТЭС), запланированным на 1 декабря 2020 года.
Фото: пресс-служба СПЭ Фото: пресс-служба СПЭ
Фото: пресс-служба СПЭ

ТЭС составляют более 67% от установленной мощности единой энергосистемы России, при этом 44 % ТЭС являются критически изношенными, их возраст достигли или превысил 40 лет.

Стартовавшая в 2019 году программа модернизации ТЭС позволит в течение 10 лет с 2022 года обновить (продлить ресурс работы) около 41 ГВт тепловых мощностей (25% от всех ТЭС).

Проведенные в 2019 году конкурентные отборы проектов модернизации ТЭС (КОММОД) на 2022-2025гг., в ходе которых было отобрано 17,22 ГВт, позволили снизить средневзвешенные капитальные затраты относительно предельных в 3 раза, а суммарный объем ценовых заявок составил более 50 ГВт, что более чем в 3 раза превысило квоту. Конкурентный механизм отбора проектов модернизации ТЭС показал свою эффективность.

На 2020 год Правительством РФ в целях создания условий для развития локализованных отечественных газовых турбин, отличающихся высокой эффективностью производства электроэнергии, запланировано расширение программы модернизации ТЭС путем проведения в текущем году конкурентного отбора проектов с использованием инновационных газотурбинных установок объемом 2 ГВт на 2026-2028 годы (КОММОД ПГУ).

Нормативно было закреплено положение об одновременном проведении этих двух видов отбора - КОММОД на 2026 год и КОММОД ПГУ на 2026-2028 годы.

Однако проведение КОММОД на 2026 год и КОММОД ПГУ на 2026-2028 годы в 2020 году уже трижды переносилось и теперь должно состояться 1 декабря 2020 года. Причина переносов - в продолжающейся дискуссии о достаточной величине предельного капекса на реализацию проектов модернизации ТЭС с применением инновационных газовых турбин, включая предельные капексы на отдельные мероприятия, входящие в такой проект. Дискуссия важна, т.к. от ее исхода напрямую будет зависеть - придут ли инвесторы с машиностроителями на отбор, будет ли конкуренция и в итоге будут ли созданы условия для создания локализованных отечественных газовых турбин.

В настоящее время Министерством энергетики РФ организована экспертная работа по оценке необходимых затрат для реализации таких проектов, которая может занять определенное время, а с учетом необходимости внесения изменений в Правила отбора говорить о возможности проведения КОММОД ПГУ 1 декабря 2020 года не приходится.

В этих условиях Ассоциация "Совет производителей энергии" обратилась в Правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность проведения КОММОД на 2026 год в установленный срок - 1 декабря 2020года, а проведение КОММОД ПГУ перенести на период, достаточный для нормативного урегулирования остающихся вопросов и подготовки участников к участию в отборе.

Ассоциация считает, что такое разнесение отборов во времени обосновано и допустимо, так как технологически эти оборы не связаны друг с другом и могут быть проведены в разные сроки без негативных последствий для энергосистемы и потенциальных участников отборов. А проведение основного КОММод в 2020 году позволит своевременно обеспечить заказами отечественных производителей энергетического оборудования, что в условиях ограниченного пула таких производителей и длительных сроков изготовления не допустит образования очереди на поставку оборудования, что может повлечь за собой срыв сроков поставки мощности в 2026 году.

Экономика Отрасли Энергетика

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