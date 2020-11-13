ФАС: На рынке сахара планировали создать картель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках проверки на рынке сахара обнаружила документы, которые подтверждают намерение производителей создать картель, подтвердили "РГ" в ФАС.

"Мы нашли документы о том, что планировалось создание картеля. Не буду говорить, между кем и кем - но такие материалы есть. Но заметьте, я сказал "планировалось" - это не значит, что он был создан, что он есть. Но версию о том, были ли реализованы планы наших сахарных заводчиков, сахаропоставщиков, мы сейчас проверяем. Проверяем тщательно", - рассказал в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями ведомства Андрей Тенишев.

По его словам, расследование ведется с марта 2020 года и продолжается до сих пор. А первые результаты ФАС планирует подвести к концу этого года или в начале следующего. При этом он отметил, что в ходе проверки отдельные компании оказывали сопротивление сотрудникам службе при проверке.

"Значит, им есть что скрывать, и мы на верном пути. А мы находим документы, где прямо прописано, кто, как и при каких обстоятельствах должен был в этот картель вступать", - отметил Тенишев.

По данным Минсельхоза, в прошлом сезоне в стране было произведено 7,3 млн тонн сахара - рекордный объем за последние пять лет. Помимо этого, в стране сложились высокие запасы сахара. Это привело к резкому снижению цен на продукт. Министерство прогнозирует, что по итогам этого сезона производство сахара составит около 5-5,2 млн тонн. При этом объем внутреннего потребления оценивается около 5,9 млн тонн в год. С учетом накопленных запасов в размере 1,3 млн тонн потребности внутреннего рынка должны быть полностью обеспечены, уверены в министерстве.

По данным Росстата, за 10 месяцев с начала года сахар подорожал на 62%, за октябрь - на 18,3%. Однако ведомство ожидает стабилизации цен на сахар с окончанием уборки урожая сахарной свеклы.