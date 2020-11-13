Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского выдвинут на "Оскар" от России

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" представит Россию на премии "Оскар". Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

- От России выбрали фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" - цитирует ТАСС Владимира Меньшова.

Напомним, ранее, отвечая на аналогичный вопрос "Российской газеты", Андрей Кончаловский подчеркнул, что такая возможность есть. Выдвижение практически совпало с первыми показами ленты на больших экранах - вчера, 12 ноября, "Дорогие товарищи!" вышли в прокат.

Фильм рассказывает о событиях в Новочеркасске в 1962 году, которые в течение многих лет были засекречены. На электровозостроительном заводе - главном городском предприятии - забастовка: объявлено крутое повышение цен на самые необходимые продукты, и люди на это остро реагируют. К бастующим присоединяются рабочие других предприятий, и тогда в город вводят армию, в ход идет оружие. Стрельба по невинным людям переворачивает всю картину мира убежденной коммунистки, работницы парткома Людмилы, у которой к тому же на площади во время расстрела пропадает дочь.