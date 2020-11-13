В Европе состоялся целый ряд контрольных матчей. В одном из них чемпионы мира французы принимали финнов. Встреча завершилась неожиданной победой гостей - 2:0.

В последний раз "трехцветные" проигрывали на своем поле аж в 2018 году - всего за несколько месяцев до того, как они завоевали Кубок мира в России. Да, с тех пор состав команды Дидье Дешама претерпел определенные изменения, но звезд меньше не стало.

Что касается Финляндии, то к этой сборной у нас особый интерес: с ней грядущим летом на групповом этапе чемпионата Европы предстоит сыграть России. И соперник, надо отметить, у нас не из легких. Более того, его точно не стоит недооценивать, даже несмотря на отсутствие в его составе звезд.

Справедливости ради, французы выставили на матч с финнами далеко не оптимальный состав. Однако во второй половине на поле вышли Антуан Гризманн, Антони Марсьяль, Н Голо Канте. Но даже они не смогли помочь "трехцветным" избежать первого поражения от Финляндии в истории этого противостояния.

- Очень доволен победой и игрой. Не забывайте, что против нас были чемпионы мира. Такой результат вселяет уверенность. Подготовка к Евро - это процесс, включающий в себя сбор информации о больших командах, как Франция. И нам по силам побеждать их. Это о многом говорит, - отметил главный тренер финской сборной Маркку Канерва.

В свою очередь рулевой французской команды Дидье Дешам раскритиковал своих игроков. Тем не менее, по словам специалиста, его футболисты получили хороший урок.

- Мы сыграли ниже своего уровня. Финны же проявили волю, целеустремленность, они боролись за каждый мяч. Во втором тайме ребята задвигались, но когда у соперника есть такая фора, вам всегда будет непросто. Нам дали пощечину, не побоюсь этого слова. Надо делать выводы, - резюмировал Дешам.

Сборная Финляндии впервые в истории победила французов. Ранее эти команды провели 11 встреч

Времени на исправление ошибок у французов не так уж и много: уже завтра команда Дешама встретится на выезде с Португалией в матче Лиги наций. А ведь эта игра станет решающей в битве за первое место в группе: после четырех туров в активе этих сборных по десять очков.

Перед визитом французов Португалия разгромила в товарищеском поединке на своем поле Андорру - 7:0. Один из мячей забил Криштиану Роналду, вышедший на замену во второй половине. Этот гол стал для него 102-м за сборную. Кроме того, Роналду одержал сотую победу в составе национальной команды.

Сразу шесть мячей было забито в матче турок и хорватов - 3:3.

Любопытная история связана с этой встречей: хорватский защитник Домагой Вида узнал о заражении коронавирусом спустя 45 минут, проведенных на поле. Почему так получилось, чуть позже объяснили в пресс-службе этой сборной.

- После того как все игроки и сотрудники сборной Хорватии сдали тест на коронавирус в понедельник (отрицательный), утром в среду был проведен еще один этап сдачи мазков к матчу со Швецией. Федерация получила результаты теста сегодня после полуночи по местному времени, из которых стало известно, что у Домагоя Виды обнаружили COVID-19. Непосредственно наша медицинская служба получила первую информацию в конце первого тайма поединка с турками, - сообщили в хорватской сборной.

В связи с этим интересно, что теперь будет с матчем "шашечных" со шведами и самое главное - Турции с Россией. Встреча команды Станислава Черчесова с "янычарами" в рамках Лиги наций запланирована на 15 ноября. И состоится ли она теперь, зависит в том числе от того, будет ли выявлен коронавирус у турок.

Вничью закончился матч в Амстердаме между Нидерландами и Испанией - 1:1. Эта игра навсегда запомнится рулевому "оранжевых" Франку де Буру.

Дело в том, что Де Бур стал первым тренером в истории сборной Нидерландов, не победившим ни в одной из стартовых четырех встреч.

В то же время капитан сборной Испании Серхио Рамос провел 176-й матч за национальную команд и повторил рекорд итальянца Джанлуиджи Буффона среди европейцев. Рамосу осталось всего восемь встреч до мирового рекорда, который принадлежит египтянину Ахмеду Хассану.

Добавим, что накануне сборная России провела контрольный матч в гостях с Молдавией. Результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Тем временем

Интересный рейтинг опубликовал авторитетный портал Transfermarkt. В него попали игроки, которые больше всего не реализовывают пенальти в XXI веке.

Лидером по этому показателю является Лионель Месси. Нападающий "Барселоны" допустил 27 промахов с "точки". На втором месте идет Криштиану Роналду (27 промахов). Но при этом процент промахов португальца ниже, чем у аргентинца.

В топ-5 списка также попали: итальянец Франческо Тотти (19 промахов), швед Златан Ибрагимович (19) и еще один итальянец Антонио Ди Натале (15).