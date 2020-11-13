ФСБ пресекла работу 27 нелегальных оружейников в России

Новости

Песков: Дочь Путина сама решила стать добровольцем и испытать вакцину от COVID 11:09
Песков ответил на вопрос об окончании пандемии коронавируса 11:03
В Москве зарегистрировано 5974 новых случая COVID-19 11:03
Волков встретится с Оверимом на турнире UFC 6 февраля 10:57
"Чендлер" анонсировал съемки продолжения "Друзей" 10:56
Песков рассказал, как Запад путается в показаниях по делу Навального 10:52
В Москве заработает онлайн-почта Деда Мороза 10:37
Сборные Аргентины и Парагвая по футболу сыграли вничью в отборе ЧМ-2022 10:35
На портале мэра Москвы открылись консультации по жилищным вопросам 10:28
Кабмин одобрил наделение тренеров статусом педагогов 10:20
Песков прокомментировал ситуацию со сбитым Баку вертолетом 10:17
Российская армия получит новый огнемет 10:15
Илон Маск засомневался в надежности тестов на коронавирус 10:05
Видео: В Новосибирске Ан-124 выкатился за пределы взлетной полосы 09:42
Пулково признали лучшим в Европе аэропортом по качеству обслуживания 09:37
Глава Пятигорска заболел COVID-19 09:25
Наталья Сергунина: Онлайн-площадка появилась у детских технопарков Москвы 09:22
Заболеваемость коронавирусом среди столичных старшеклассников не растет 09:21
Оперштаб: Еще 4219 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:19
Помощник Алиева отчитал посла Азербайджана за неуместные слова о крушении Ми-24 09:04
Врач рассказала, какой продукт необходимо есть при коронавирусе 07:20
Жертвами обрушившегося на Филиппины тайфуна стали десятки человек 07:13
Небензя рассказал о перспективах продления ДСНВ при Байдене 06:31
В Роспотребнадзоре назвали условие снижения темпов распространения COVID-19 06:11
В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящей зимой 05:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Определились все участники финального турнира Евро-2020
Определились все участники финального турнира Евро-2020
Мы благодарим всех, кто поздравил нас с 30-летием. Спасибо! Будем вместе
Мы благодарим всех, кто поздравил нас с 30-летием. Спасибо! Будем вместе
13.11.2020 10:32
Рубрика: Происшествия

ФСБ пресекла работу 27 нелегальных оружейников в России

Текст: Иван Егоров
Сотрудники ФСБ совместно с органами внутренних дел пресекли преступную деятельность 27 нелегальных оружейников в 16 регионах страны. Задержанные граждане в подпольных мастерских занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и их дальнейшей продажей.

Судя по кадрам оперативного видео, в арсенале подпольных оружейников было не только переделанное гражданское оружие, но и вполне боевые пулеметы, автоматы и гранаты.

Фото: Пресс-служба ФТС России
В Шереметьево две женщины пытались провезти 13,5 кг золотых украшений

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе пулемет "РПД", автоматы "АК-74", "АКМС", "АКС-74У", пистолеты-пулеметы "Кедр", "ППШ", "ППС", "МР-40", "РМ-63 RAK" и "Uzi". А также винтовки, карабины и ружья "СВД", "Мосина", "СКС", "ТОЗ", "Mauser", "CZ". Кроме того, были изъяты пистолеты и револьверы "П-96", "ПМ", "ТТ", "Марголина", "Форт", "Glock", "CZ", "Walther", "Beretta", "Luger", "Colt-Norinko", "Smith&Wesson", "Tanfoglio", "SIGSauer", "Luger", "Наган". Ну и в довесок - 171 ручная граната, 15 кг взрывчатых веществ, более 24 тысяч патронов различного калибра.

В целом, как отметили в ЦОС ФСБ, была пресечена деятельность 17 подпольных оружейных мастерских. Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются.

Происшествия Преступления Криминал Правительство ФСБ РГ-Видео

Главное сегодня

Песков прокомментировал ситуацию со сбитым Баку вертолетом
ЦБ отозвал лицензию у "Международного коммерческого банка"
На мэра Томска завели дело о превышении должностных полномочий
Пульмонолог назвал самых опасных распространителей коронавируса
В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящей зимой
Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений в стране
Видео
Видео
Застрявший на путях Mercedes увернулся от поезда за миг до аварии