ФСБ пресекла работу 27 нелегальных оружейников в России

Сотрудники ФСБ совместно с органами внутренних дел пресекли преступную деятельность 27 нелегальных оружейников в 16 регионах страны. Задержанные граждане в подпольных мастерских занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и их дальнейшей продажей.

Судя по кадрам оперативного видео, в арсенале подпольных оружейников было не только переделанное гражданское оружие, но и вполне боевые пулеметы, автоматы и гранаты.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе пулемет "РПД", автоматы "АК-74", "АКМС", "АКС-74У", пистолеты-пулеметы "Кедр", "ППШ", "ППС", "МР-40", "РМ-63 RAK" и "Uzi". А также винтовки, карабины и ружья "СВД", "Мосина", "СКС", "ТОЗ", "Mauser", "CZ". Кроме того, были изъяты пистолеты и револьверы "П-96", "ПМ", "ТТ", "Марголина", "Форт", "Glock", "CZ", "Walther", "Beretta", "Luger", "Colt-Norinko", "Smith&Wesson", "Tanfoglio", "SIGSauer", "Luger", "Наган". Ну и в довесок - 171 ручная граната, 15 кг взрывчатых веществ, более 24 тысяч патронов различного калибра.

В целом, как отметили в ЦОС ФСБ, была пресечена деятельность 17 подпольных оружейных мастерских. Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются.