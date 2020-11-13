ФСИН выпустила кулинарную книгу любимых рецептов сотрудников спецназа

Граждане получили возможность в период пандемии побаловать себя любимыми блюдами тюремного спецназа. Например, можно приготовить богатырскую кашу по советам отряда специального назначения "Сокол" Белгородской области. Или сварить уху из сазана, как любят в отряде "Скорпион" управления ФСИН России по Астраханской области.

"Уровень вашей подготовки в кулинарном мастерстве не важен. Новичок вы на этом пути или искушенный гурман - книга будет полезна всем, - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний. - Каждый отдел специального назначения приготовил для вас по одному своему любимому блюду. Для наглядности рецепты сопровождены видео, где сотрудники показывают процесс готовки".

В книге собраны десятки рецептов, вдохновленных богатством и разнообразием нашей страны. Спецназ из Красноярского края научит готовить "гнездо совы", причем, в процессе жарки ни одна сова не пострадает. А отряд "Кондор" из Республики Адыгея предлагает рецепт рагу "Оштен", даже название которого уже звучит вкусно.

"Ценители разнообразной кухни найдут здесь множество рецептов, по которым с легкостью приготовят вкусный обед для близких и друзей", подчеркивают в тюремном ведомстве.