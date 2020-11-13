Генпрокурор предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Генпрокурор Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Проект соответствующего постановления правительства РФ сейчас проходит процедуру согласования. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После принятия правительственного постановления прокурорам вместе с контролерами предстоит исключить соответствующие проверки из сводного плана. Как напомнили в ГП, в данный момент в соответствии с законом прокуроры приступили ко второму этапу формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок на 2021 год.

На этой стадии они должны обобщить поступившие от органов госконтроля (надзора) планы проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также дать оценку законности запланированных контрольно-надзорных мероприятий.

Так, например, уже сейчас во время мониторинга Единого реестра проверок, Генпрокуратура установила факты включения в планы Россельхознадзором объектов федерального государственного ветеринарного надзора и карантинного фитосанитарного контроля без критериев их отнесения к определенной категории риска. А Ростехнадзором - объектов государственного энергетического надзора с нарушением установленной периодичности планирования контрольно-надзорной деятельности. В этой связи, как отметили в надзорном ведомстве, прокуроры ориентированы на необходимость отклонения таких мероприятий по контролю и надлежащей реализации риск-ориентированного подхода.