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13.11.2020 13:33
Рубрика: Происшествия

Генпрокурор предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Текст: Иван Егоров
Генпрокурор Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Проект соответствующего постановления правительства РФ сейчас проходит процедуру согласования. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После принятия правительственного постановления прокурорам вместе с контролерами предстоит исключить соответствующие проверки из сводного плана. Как напомнили в ГП, в данный момент в соответствии с законом прокуроры приступили ко второму этапу формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок на 2021 год.

Фото: iStock
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На этой стадии они должны обобщить поступившие от органов госконтроля (надзора) планы проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также дать оценку законности запланированных контрольно-надзорных мероприятий.

Так, например, уже сейчас во время мониторинга Единого реестра проверок, Генпрокуратура установила факты включения в планы Россельхознадзором объектов федерального государственного ветеринарного надзора и карантинного фитосанитарного контроля без критериев их отнесения к определенной категории риска. А Ростехнадзором - объектов государственного энергетического надзора с нарушением установленной периодичности планирования контрольно-надзорной деятельности. В этой связи, как отметили в надзорном ведомстве, прокуроры ориентированы на необходимость отклонения таких мероприятий по контролю и надлежащей реализации риск-ориентированного подхода.

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