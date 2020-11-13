Глава Минздрава назвал ситуацию с COVID-19 "очень напряженной"

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране почти 900 тысяч заболевших находятся под медицинским контролем, ситуация с коронавирусной инфекцией остается "очень напряженной".

"Сегодня в целом по стране развернуто 260 тысяч коек, - сказал Мурашко в интервью на телеканале "Россия 1". - В среднем по стране свободного коечного фонда на уровне где-то 18-19%. Но есть регионы, таких регионов чуть более 30, по которым мы видим, что загруженность коечного фонда составляет на уровне 90%".

Министр также сообщил, что в стране из всего количества инфицированных COVID-19 75 процентов находятся на амбулаторном лечении и 25 процентов - в стационарах.

"Это крайне высокая нагрузка на медицинскую систему", - добавил глава Минздрава.