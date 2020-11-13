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13.11.2020 21:29
Рубрика: Общество

Глава Минздрава назвал ситуацию с COVID-19 "очень напряженной"

Текст: Александр Проценко

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране почти 900 тысяч заболевших находятся под медицинским контролем, ситуация с коронавирусной инфекцией остается "очень напряженной".

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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"Сегодня в целом по стране развернуто 260 тысяч коек, - сказал Мурашко в интервью на телеканале "Россия 1". - В среднем по стране свободного коечного фонда на уровне где-то 18-19%. Но есть регионы, таких регионов чуть более 30, по которым мы видим, что загруженность коечного фонда составляет на уровне 90%".

Министр также сообщил, что в стране из всего количества инфицированных COVID-19 75 процентов находятся на амбулаторном лечении и 25 процентов - в стационарах.

"Это крайне высокая нагрузка на медицинскую систему", - добавил глава Минздрава.

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