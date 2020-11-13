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13.11.2020 12:35
Рубрика: Культура

Голливудская звезда сыграет хирурга в российском триллере "Бансу"

Текст: Сусанна Альперина

В конце октября завершился алтайский блок съемок остросюжетного шпионского триллера Павла Костомарова "Бансу". К Александру Палю, Тимофею Трибунцеву и дебютанту Илье Лейбину на съемочной площадке присоединился знаменитый британский актер Сэм Дуглас (Sam Douglas), на счету которого более 70 работ в кино и сериалах (фильмы "Бэтмен" Тима Бёртона, "Хакеры" с Анджелиной Джоли и Джонни Ли Миллером, "Миссия невыполнима" Брайана Де Пальмы, "Пятый элемент" Люка Бессона, "С широко закрытыми глазами" Стэнли Кубрика и многие другие). Он исполнит роль хирурга, пессимиста-флегматика Джонни Триппа.

Фото: kinopoisk.ru
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"Работа над "Бансу" стала для меня не только захватывающим опытом, но и вызовом. Очень сложные погодные условия, величественные локации, фантастические костюмы. Но когда я увидел кадры на плейбеке, то окончательно понял, что проект особенный. И мне во что бы то ни стало нужно быть правдоподобным и соответствовать художественной работе актеров и съемочной группы. Вся команда очень тяжело трудилась, работала от всего сердца, а потом все так же весело тусовались. И за место на вечеринках приходилось бороться. Но шутки в сторону, я возлагаю большие надежды на этот проект и верю в его коммерческий успех в России и в мире", - цитата Сэма Дугласа из релиза кинокомпании 1-2-3 Production - производителя фильма. В нем также рассказывается, что сюжет "Бансу" основан на реальной истории, которая произошла на Аляске в 1943 году. В приземлившемся для дозаправки 20-метровом бомбардировщике, перегоняемом по ленд-лизу, обнаруживают пропажу штурмана. В его парашюте спрятаны ценные разведданные, поэтому на его поиски отправляются советские и американские поисковые группы.

Еще несколько известных актеров исполнят роли американских летчиков и шпионов. На роль главного антагониста, умного, расчетливого и спокойного лейтенанта Бессела Смита был приглашен немецкий актер и режиссер Филипп Кристофер (Philipp Christopher), получивший известность благодаря работе в фантастическом сериале "Происхождение" с Натали Тена и Томом Фелтоном, а также фильму "Дети Уиндермира". Марк Ноубл (Mark Noble), известный российскому зрителю по ролям в сериале "Тюдоры" и "Борджия", исполняет роль опытного майора Стенли Хиггинса.

Английскому актеру Мэттью Симпсону (Matthew Simpson), недавно сыгравшему в фантастическом хите Netflix "Аннигиляция", досталась роль вольнонаемного пилота "груммана" Билли Ридли. Кстати, Ридли говорит о фильме так: "Мне не терпится увидеть, какую магию сотворил режиссер Павел Костомаров и 1-2-3 Production, когда я посмотрел сериал "Эпидемия" на Netflix, которая вошла в ТОП-10 в Великобритании. Я просто не мог оторваться от просмотра - захватывающая, полная напряжения история, замечательная операторская работа. В том числе поэтому я очень жду "Бансу".

Для молодых британских актеров Мартина Бакстера, Джорджии Грант Андерсон и Доминика Райана съемки в фильме стали первой работой в кино.

"Я до съемок добирался примерно 35 часов, - говорит Мартин, исполнитель роли майора Нэнси Брандо. - Но это стоило того. Алтайский край невероятный, я не мог оторвать глаз от гор".

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