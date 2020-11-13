Граждане могут получить компенсацию за покупку бесплатного лекарства

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что граждане, которым было отказано в предоставлении бесплатных лекарств, имеют право взыскать компенсацию расходов на их покупку. Об этом он сообщил в своем докладе в ходе церемонии открытия Китайского форума по вопросам международного правового сотрудничества "Один пояс - один путь". В работе форума в формате веб-конференции принимают участие представители 20 государств.

"В целях защиты права граждан на охрану здоровья, при неисполнении фармацевтической организацией обязанности по бесплатному предоставлению гражданину лекарственных препаратов, гражданин вправе взыскать компенсацию", - сказал Вячеслав Лебедев. При этом он отметил, что в России сохраняется социальная направленность правосудия. Например, в гражданском судопроизводстве было удовлетворено 42 процента требований о восстановлении на работе, 98 процентов требований об оплате труда, 88 процентов требований о защите пенсионных прав граждан, 83 процента требований о защите прав потребителей и 93 процента требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью. Минпромторг: Спрос на ряд лекарств увеличился в пять раз