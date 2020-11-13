Греция ввела комендантский час из-за второй волны COVID-19

Греция с 13 ноября вводит общенациональный комендантский час в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации из-за стремительного распространения второй волны COVID-19. Начиная с пятницы, гражданам запрещается выходить на улицы с 9 часов вечера до 5 часов утра на всей территории страны.

Как сообщает газета Kathimerini, исключение сделано только для людей жизненно важных профессий, двигающихся к месту работы (для них пропуска оформляет работодатель), посетителей медицинских учреждений и выгуливающих домашних животных. Последним потребуется отправить уведомительное SMS на специальный телефонный номер и получить разрешение на выход из дома. В случае его отсутствия нарушителям режима грозит штраф в 300 евро (около 27 тысяч рублей).

В отличие от предыдущих ограничений, введенных Афинами минувшей весной, нынешние рестрикции - более жесткие. Так, если раньше греческие власти разрешали заниматься спортом на улице, то теперь такая активность под строгим запретом. Продуктовые магазины также обязаны закрывать свои двери для посетителей раньше, чем обычно.

Выступая на днях в парламенте Греции, премьер-министр страны Кириакос Мицотакис обвинил греческую молодежь в нынешней вспышке инфекционного заболевания. По его словам, молодые люди - посетители баров и таверн - стали главными разносчиками коронавируса.

"Мы попробовали много планов, но все они были сорваны из-за поведения некоторых людей. Мы сегодня знаем, где находились источники вспышек. Мы говорим это, чтобы объяснить обществу, что такое поведение создает проблему в области здравоохранения для всех. Главный источник распространения вируса - развлечения молодежи", - сказал Мицотакис.

Напомним, что число инфицированных в 11-миллионной Греции в последние дни стремительно растет. В минувший четверг власти страны выявили более 3300 случаев заболевания, а 50 человек скончались от COVID-19. Антирекорды суточного прироста случаев инфицирования в стране ранее были зафиксированы 5 ноября (2 917 случаев), 4 ноября (2 646) и 3 ноября (2 166). Общее число заразившихся на данный момент достигло 66 тысяч человек, а с начала эпидемии в стране от коронавируса умерли почти 959 человек.