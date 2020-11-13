Ядерный могильник в Чернобыле примет первую партию отходов в 2021 году

Первое отработанное ядерное топливо поступит в новое хранилище на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС уже в будущем году, заявили в пятницу в госкомпании "Энергоатом".

Пробная партия радиоактивных отходов прибудет сюда с Ривненской АЭС в апреле, передает портал Страна.ua.

Масштабный проект реализуется с 2017 года. Проектированием, изготовлением и поставкой систем для хранения высокотоксичных отходов занимается американская компания Holtec International.

Напомним, местные экологи неоднократно сообщали о проблемах с достройкой ядерного могильника.