Илон Маск засомневался в надежности тестов на коронавирус

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск рассказал о несовершенстве существующих методов экспресс-диагностики коронавируса. По словам миллиардера, за один день он сдал четыре теста на COVID-19, при этом результаты повергли его в шок.

"Творится что-то крайне сомнительное. Четыре раза за день сдал тест на коронавирус. Два результата отрицательные, два положительные. Один и тот же аппарат, тот же тест, и одна и та же медсестра", - с недоумением написал Маск в Twitter.

Напомним, по данным российских врачей, примерно каждый третий тест на COVID-19 может давать ложноотрицательный результат. Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев уверен, что проблема прежде всего связана с качеством взятия материала для исследования.