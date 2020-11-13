Известный римский император оказался крупным взяточником

В Болгарии археологи расшифровали 1800-летнюю надпись, которая, по сути, оказалась признанием римского императора Септимия Севера и его сына Каракаллы в получении крупной взятки от жителей города Никополь-эд-Иструм.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, речь идет о надписи на древнегреческом языке, которая была обнаружена в руинах города Никополис-эд-Иструм (Nicopolis ad Istrum) еще в 1923 году. Текст был выбит на трехметровой каменной стеле, которая весит около двух тонн. Когда ее обнаружили, она была расколота на несколько частей и сохранила следы огня.

Возможно, поэтому ученые только сейчас приступили к расшифровке надписи. Сделал это ведущий в Болгарии знаток латыни и древнегреческого языка, профессор Николай Шаранков из Софийского университета.

Он установил, что надпись является копией письма, которое жители Никополиса получили от императора Септимия Севера (годы правления 193-211 гг. н.э.) и его сына и соправителя Каракаллы (соправителем он был в 198-211 гг. н.э., а императором - в 211-217 гг. н.э.).

Кстати, письмо было написано именно в том году, когда Септимий Север сделал своего сына соправителем. Оно состоит из 37 строк. В них император Север фактически признается в крупной коррупции, хотя и использует хитрые фразы, чтобы избежать обвинений.

В своем письме он благодарит жителей Никополиса за "добровольное пожертвование", которое, по мнению современных ученых, на самом деле было крупной взяткой. Жители города заплатили императору сразу после его прихода к власти 700 тысяч динариев. Это была стандартная римская валюта, серебряные монеты, которые использовались до второй половины III века нашей эры.

"Эта сумма равноценна нескольким миллионам евро, - говорит Николай Шаранков. - Но император в письме уклоняется от того, чтобы признать эту выплату взяткой. В самом тексте сказано: "Я принял эти деньги, данные благонамеренными людьми". То есть император принял это не как взятку, а как подарок".

Однако, по словам эксперта, де-факто это была именно взятка, которую горожане заплатили Септимию Северу, чтобы откупиться от его немилости. Для них это было жизненно необходимо. Дело в том, что этот город во время борьбы за императорский престол в 193 году поддержал не Севера, а одного из его соперников.

На титул после убийства императора Коммода в 192 году нашей эры претендовали пять человек: Пертинакс, Дидий Юлиан, Песценний, Клодий Альбин и Септимий Север. По мнению исследователей, есть все основания полагать, что жители Никополиса и Иструма поддержали Пертинакса.

Конечно, Север просто так не простил бы им этой "политической ошибки", однако после принятия "пожертвования" он смилостивился. Сумма взятки была огромной даже по меркам того времени. Но и сам древнеримский город Никополис-эд-Иструм был очень большим и богатым.

Помимо признания в коррупции, ученые обнаружили в письме и политическую ложь. В частности, в нем Септимий Север называет себя наследником императора Марка Аврелия (годы правления 161-180 гг. н.э.), к которому в реальности не имел никакого отношения. Септимий родился в городе Лептис-Магна в современной Ливии на сефере Африки и основал собственную династию. Марк Аврелий происходил из династии Нерва-Антонинов, конец периода правления которой и наступил в 192 году.

Кстати, название города Николис-эд-Иструм означает "Город Победы на реке Дунай". Он был расположен в 18 км к северо-западу от современного болгарского города Велико Тырново. Считается, что этот мегаполис своего времени был основан около 102 года нашей эры римским императором Траяном (годы правления 98-117 гг.) в честь его побед над даками - фракийскими племенами, населявшими регион к северу от Нижнего Дуная.