Инициатива "четырех сообществ" определяет направление развития ШОС

Выступая на заседании с программной речью, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость поддерживать и развивать "Шанхайский дух", выдвинув инициативу "четырех сообществ". Это не только определяет будущее направление дальнейшего развития ШОС, но и обогащает идею сообщества единой судьбы человечества, имея глубокое значение для сохранения регионального и глобального мира и развития.

Нынешний саммит ШОС прошел на фоне пандемии коронавирусной инфекции и усиления унилатерализма и протекционизма. В этот сложный момент страны-члены ШОС, на которые приходится более 20 процентов от общего мирового ВВП и 40 процентов общего населения, становятся одной из опорных сил всего мира.

Отвечая на вопрос, как развивать "Шанхайский дух" в новой международной архитектонике, глава КНР впервые высказал идею о формировании сообщества всеобщего здравоохранения, безопасности, совместного развития и гуманитарной поддержки. Данная концепция раскрывает суть ШОС и представляет китайский вариант для преодоления продолжающегося глобального кризиса.

Комментируя китайскую идею, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Владимир Петровский отметил, что эта идея поможет странам-членам ШОС определить общую стратегию противостояния вызовам.

Китайская сторона в очередной раз подчеркнула необходимость поддерживать ключевую роль ВОЗ, выступать против политизации пандемии, активно откликаться на запросы стран ШОС по поводу вакцины от COVID-19, предложив создать постоянную горячую линию. Эти предложения, без сомнений, позволят укреплению доверия между странами-членами организации в плане преодоления пандемии и устранения ее последствий.

Перед всеми членами ШОС стоит общая задача восстановления экономики в условиях пандемии. В 3-й Китайской международной импортной выставке, которая прошла с 5 по 10 ноября в Шанхае, в онлайн- и оффлайн-режиме приняли участие около 200 компаний из стран-членов ШОС, а также стран-наблюдателей и партнеров по диалогу данной организации, продемонстрировав твердое намерение и далее углублять сотрудничество.

Чтобы расширить путь практического сотрудничества для ШОС, Китай выдвинул такие инициативы, как сопряжение инициативы интеграционного развития "Один пояс и один путь" с национальными стратегиями социально-экономического развития различных стран, а также содействие укреплению сотрудничества между всеми заинтересованными странами в таких областях, как цифровая экономика, электронная коммерция, искусственный интеллект и т. д.

По мнению генерального секретаря ШОС Владимира Норова, то, что Китай ускоряет реализацию новой модели развития, в которой внутренний рынок занимает центральное место, а вместе с внешним рынком способствует обоюдному развитию - такой подход будет способствовать более качественному развитию страны и обеспечивать наибольшие возможности для содействия совместному развитию всех стран. ШОС, которой в 2021 году исполнится 20 лет, будет сохранять жизнеспособность в перспективе. Ее страны-члены, которые стоят перед лицом разнообразных угроз и вызовов безопасности нетрадиционного характера, будут прилагать ещё больше усилий для укрепления сотрудничества в области безопасности, экономики, торговли, гуманитарных наук и т. д.

Как эффективная полноформатная региональная организация, ШОС привержена общему развитию и построению более тесного сообщества единой судьбы на благо народов региона и всего мира, отказываясь от всяких мыслей об игре с нулевой суммой, протекционизма и создания блоков. Как член-основатель ШОС, Китай вступает в новый этап развития и призывает все члены-страны организации воспользоваться новыми возможностями для развития, а также углубить сотрудничество, руководствуясь принципом "Шанхайского духа" внести еще более существенный вклад в мировое развитие.