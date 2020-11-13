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Instagram будет выглядеть по-другому

13.11.2020,  
15:55
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Instagram поменяет интерфейс. Как сообщает The Verge, в ближайшее время на главном экране соцсети появятся две новые вкладки - Reels и Shop. Уточняется, что новшество соответствует приоритетам компании.

С помощью Reels можно будет создавать короткие видео длительностью до 15 секунд, подобые тем, что есть в TikTok.

Вкладка Shop - это персональные рекомендации стилистов, ролики о шоппинге, подборки новых коллекций и прочий "модный" контент".

Кроме этого, изменится местоположение старых вкладок. "Сердечко" и "+" (с ее помощью пользователи создают посты) переместятся в правый верхний угол, где находится значок "Директ" (сообщения).

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"Мы не принимаем изменения легко - главный экран Instagram не обновлялся довольно долгое время. Самый большой риск для соцсети - не то, что мы меняем слишком быстро, а то, что становится ненужным. Нам нравится новый дизайн, думаю, это даст обновление, которое будет по-прежнему соответствовать нашей основной ценности простоты", - пояснил глава Instagram Адам Моссери.

Прошлое нововведение - IGTV, длинные ролики, не получило специальный значок на главном экране. Видео доступно только черед вкладку "Поиск". Это может говорить об отсутствии явного интереса к такому формату.

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