Instagram будет выглядеть по-другому

Instagram поменяет интерфейс. Как сообщает The Verge, в ближайшее время на главном экране соцсети появятся две новые вкладки - Reels и Shop. Уточняется, что новшество соответствует приоритетам компании.

Instagram redesigns its home screen for the first time in years, adding Reels and Shop tabs https://t.co/mMmDmGcAOe pic.twitter.com/B6aRHEbNzR — The Verge (@verge) November 12, 2020

С помощью Reels можно будет создавать короткие видео длительностью до 15 секунд, подобые тем, что есть в TikTok.

Вкладка Shop - это персональные рекомендации стилистов, ролики о шоппинге, подборки новых коллекций и прочий "модный" контент".

Кроме этого, изменится местоположение старых вкладок. "Сердечко" и "+" (с ее помощью пользователи создают посты) переместятся в правый верхний угол, где находится значок "Директ" (сообщения).

"Мы не принимаем изменения легко - главный экран Instagram не обновлялся довольно долгое время. Самый большой риск для соцсети - не то, что мы меняем слишком быстро, а то, что становится ненужным. Нам нравится новый дизайн, думаю, это даст обновление, которое будет по-прежнему соответствовать нашей основной ценности простоты", - пояснил глава Instagram Адам Моссери.

Прошлое нововведение - IGTV, длинные ролики, не получило специальный значок на главном экране. Видео доступно только черед вкладку "Поиск". Это может говорить об отсутствии явного интереса к такому формату.