ИТ-ассоциации выступили против законопроекта о маркетплейсах

ИТ-отрасль обратилась с письмом (копия есть у "РГ") к председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну, в котором попросили не поддерживать законопроект "О маркетплейсах", предложенный в сентябре депутатом Федотом Тумусовым. Письмо подписали пять российских ассоциаций - Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" (АРПП), Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения "Руссофт" и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

В законопроекте депутат предложил снизить комиссии магазинов приложений до 20% и раз в квартал отчислять треть этой комиссии в специальный фонд для развития кадров в сфере компьютерных технологий. Кроме того, в документе предложено установить административные штрафы в размере 10% от выручки на территории России за ограничение или запрет на установку стороннего маркетплейса или программного обеспечения, а также за нарушение сроков по перечислению средств в указанный фонд.

Все это может негативно отразиться на условиях ведения бизнеса в России, считают в отрасли, а также приведет к ухудшению положения потребителей.

"Данный законопроект нам кажется не проработанным и не соответствующим формату нормативного правового акта, - сказал Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП. - Этот проект вызывает у участников ИТ-рынка много спорных вопросов - как в части требований обязательной установки сторонних маркетплейсов, так и в вопросе снижения комиссии для разработчиков приложений, что наоборот может привести к снижению количества бесплатных программ".

Россия не обладает экстерриториальным правом налогообложения комиссий, которые иностранный владелец маркетплейса взимает с иностранных поставщиков приложений, говорится в письме. Если сбором будут облагаться только комиссии российских поставщиков, это поставит их в дискриминационные условия.

Также ассоциации обращают внимание на то, что снижение комиссий до 20% лишит потребителей возможности пользоваться бесплатными приложениями, которых сейчас миллионы. Маркетплейсы не смогут обеспечивать функционирование такого количества бесплатных приложений и введут для разработчиков или пользователей сборы за размещение и скачивание.

В целом, по мнению авторов письма, законопроект не решает какие-либо общественно-значимые задачи, которые не могут быть решены посредством существующего антимонопольного и налогового законодательства, а также нормативных правовых актов, вступающих в силу с 01 января 2021 года.