Южная Корея будет производить вакцину "Спутник V"

В Южной Корее откроют производство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" - планируется выпускать 150 млн доз в год, сообщили 13 ноября в Российском фонде прямых инвестиций.

Соглашение о трансфере технологии производства вакцины. разработанной в НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России, РФПИ подписал с одной из ведущих биотехнологических компаний Южной Кореи GL Rapha.

Производство партнеры планируют запустить уже в декабре текущего года на действующих мощностях южнокорейской компании, а в январе 2021 года начать поставки вакцины потребителям, включая и ее экспорт. На мировой рынок ежегодно будет поступать более 150 млн доз вакцины "Спутник V", произведенных в Южной Корее, отмечают в РФПИ.

"Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах. Существующие договоренности РФПИ с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины "Спутник V" в год. В настоящее время РФПИ рассматривает дополнительные заявки от ряда стран и компаний по дальнейшему увеличению производственных мощностей за рубежом", - говорится в сообщении Фонда.

"На фоне продолжающейся пандемии коронавируса все больше стран признают эффективность платформы аденовирусных векторов человека и планируют включать вакцину на ее основе в национальные портфели вакцин против коронавируса, - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - Первый промежуточный анализ данных фазы III клинических исследований в РФ уже продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%".