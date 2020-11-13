Каким будет курс рубля в конце года

Новости

Небензя рассказал о перспективах продления ДСНВ при Байдене 06:31
В Роспотребнадзоре назвали условие снижения темпов распространения COVID-19 06:11
В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящей зимой 05:55
США установили новый рекорд по числу заражений COVID-19 05:35
На сайте Минобороны создан раздел о российских миротворцах в Карабахе 05:31
Пульмонолог назвал самых опасных распространителей коронавируса 04:32
Саудовская Аравия потеряет 27 миллиардов долларов из-за коронавируса 04:20
Ливни и паводки унесли жизни шести человек в Северной Каролине 03:38
ВОЗ: Распорядок дня поможет побороть стресс и страх перед коронавирусом 03:37
В Британии за сутки от коронавируса скончались 563 человека 02:59
Висконсин заявил о готовности пересчитать голоса на выборах президента 02:50
Минторг США временно откажется от введения ограничений на работу TikTok 02:30
Власти Чили откроют с 23 ноября границы для иностранцев 02:13
Определились все участники финального турнира Евро-2020 01:55
Стали известны подробности проведения новогодних корпоративов в Москве 01:43
В Лос-Анджелесе пилот погиб при крушении легкомоторного самолета 00:44
В Пенсильвании суд запретил подсчитывать присланные по почте бюллетени 00:40
За неделю 33 иностранных летательных аппарата провели разведку у границ РФ 00:31
Единоросс Козлов требует больше средств в бюджете для обманутых дольщиков 00:16
Появилось видео с места стрельбы в швейцарском Биле 12.11.2020
В Москве скончались 70 пациентов с коронавирусом 12.11.2020
Помпео первым из госсекретарей США посетит Голанские высоты 12.11.2020
СК возбудил дело по факту ожогов у детей при прорыве трубы в Дзержинском 12.11.2020
На пути российского патруля в Сирии сработало взрывное устройство 12.11.2020
Вузам рекомендовали отменить плату за общежития для уехавших в пандемию 12.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
13.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Каким будет курс рубля в конце года

Текст: Роман Маркелов
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- За последнюю неделю рубль сильно укрепился, примерно на 3% к доллару и евро. Причиной этого стал оптимизм на мировых рынках, который привел к росту цен на нефть и притоку капитала на развивающиеся рынки, включая российский финансовый рынок.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Оптимизм рынка удержит нефтяные цены выше 40 долларов до конца года

Во-первых, позитив на мировых площадках связан с прохождением выборов в США. Отметим, что мировые рынки практически не закладывают в цены активов сценарий спорных выборов. Инвесторы полагают, что Байден победил на выборах, а усилия Трампа по оспариванию результатов не смогут изменить итоги. Премия за политическую неопределенность уходит из цен активов, что можно наблюдать в глобальном ралли рисковых активов в последние дни.

Во-вторых, оптимизм инвесторов связан с ожиданиями скорой массовой вакцинации в ведущих экономиках. Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса. Массовое применение вакцины позволит ускорить восстановление мировой экономики и корпоративных прибылей. На этих ожиданиях инвесторы стали перераспределять капитал из перегретого технологического сектора в бумаги реального сектора экономики, сырьевые товары и активы развивающихся рынков.

Дополнительную поддержку ценам на нефть, которые только за эту неделю прибавили более 10%, оказали сигналы стран ОПЕК+ о готовности отложить намеченное на 1 января повышение добычи нефти на 1,9 млн баррелей в сутки. По информации источников, нефтяной альянс может еще 3-6 месяцев не увеличивать предложение нефти, чтобы помочь балансировке рынка в условиях второй волны коронавируса. Кроме этого, Саудовская Аравия дала понять, что в случае ухудшения ситуации со спросом страны ОПЕК+ могут увеличить сокращение добычи.

Сдерживающим фактором для рубля остается вторая волна COVID-19, слабость мировой экономики и частичное закрытие европейских экономик - основных потребителей российского нефти и газа. Кроме этого, рекордное число заражений коронавирусом в США может привести к частичному локдауну, что также негативно для спроса на нефть и рисковых активов. Наконец, напомним, что ноябрь исторически является самым слабым месяцем для рубля. В среднем рубль слабел к доллару на 2,6% в ноябре. Также в конце года обычно крупные выплаты по внешнему долгу, что повышает спрос на валюту.

Полагаем, что подобные колебания рубля продолжатся в ближайшие месяцы. Рубль находится в свободном плавании и отражает ситуацию на рынках и в экономике. Сейчас в мире сохраняется повышенная неопределенность из-за второй волны COVID-19, подведения итогов выборов в США и ожиданий в отношении вакцины от коронавируса.

Миркин: России нужна агрессивная игра на усиление собственной экономики

Кроме этого, сохраняются опасения, что отношения США и России могут ухудшиться после прихода к власти новой администрации Байдена в январе. В базовом сценарии мы ожидаем умеренного ухудшения отношений России и США. Вероятность введения более жестких санкций, таких как запрет на рублевый госдолг, торговлю нефтью или санкции на долларовые операции банков, считаем низкой. Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод "Северный поток-2".

Ожидаем, что до конца года рубль будет торговаться в широком диапазоне: 75-80 к доллару и 89-94 к евро. В декабре рубль могут поддержать новые монетарные стимулы со стороны ведущих центробанков. ФРС США и ЕЦБ могут расширить программу выкупа активов, что приведет к увеличению свободной ликвидности в мире и притоку капитала на развивающиеся рынки. Полагаем, что рубль завершит текущий год около отметок 75-76 к доллару и 89-90 к евро.

В первом-втором квартале 2021 года ожидаем укрепления курса рубля до 70-75 к доллару и 85-88 к евро благодаря снижению геополитической премии в ценах российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ожидаемой массовой вакцинации от COVID-19 в мире, наращиванию монетарных и фискальных стимулов со стороны США и Европы, улучшению отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Москва отреагировала на слова посла Азербайджана по поводу сбитого Ми-24
Пульмонолог назвал самых опасных распространителей коронавируса
В Пенсильвании суд запретил подсчитывать присланные по почте бюллетени
В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящей зимой
Стали известны подробности проведения новогодних корпоративов в Москве
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться