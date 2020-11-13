Каким будет курс рубля в конце года

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты".

- За последнюю неделю рубль сильно укрепился, примерно на 3% к доллару и евро. Причиной этого стал оптимизм на мировых рынках, который привел к росту цен на нефть и притоку капитала на развивающиеся рынки, включая российский финансовый рынок.

Во-первых, позитив на мировых площадках связан с прохождением выборов в США. Отметим, что мировые рынки практически не закладывают в цены активов сценарий спорных выборов. Инвесторы полагают, что Байден победил на выборах, а усилия Трампа по оспариванию результатов не смогут изменить итоги. Премия за политическую неопределенность уходит из цен активов, что можно наблюдать в глобальном ралли рисковых активов в последние дни.

Во-вторых, оптимизм инвесторов связан с ожиданиями скорой массовой вакцинации в ведущих экономиках. Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса. Массовое применение вакцины позволит ускорить восстановление мировой экономики и корпоративных прибылей. На этих ожиданиях инвесторы стали перераспределять капитал из перегретого технологического сектора в бумаги реального сектора экономики, сырьевые товары и активы развивающихся рынков.

Дополнительную поддержку ценам на нефть, которые только за эту неделю прибавили более 10%, оказали сигналы стран ОПЕК+ о готовности отложить намеченное на 1 января повышение добычи нефти на 1,9 млн баррелей в сутки. По информации источников, нефтяной альянс может еще 3-6 месяцев не увеличивать предложение нефти, чтобы помочь балансировке рынка в условиях второй волны коронавируса. Кроме этого, Саудовская Аравия дала понять, что в случае ухудшения ситуации со спросом страны ОПЕК+ могут увеличить сокращение добычи.

Сдерживающим фактором для рубля остается вторая волна COVID-19, слабость мировой экономики и частичное закрытие европейских экономик - основных потребителей российского нефти и газа. Кроме этого, рекордное число заражений коронавирусом в США может привести к частичному локдауну, что также негативно для спроса на нефть и рисковых активов. Наконец, напомним, что ноябрь исторически является самым слабым месяцем для рубля. В среднем рубль слабел к доллару на 2,6% в ноябре. Также в конце года обычно крупные выплаты по внешнему долгу, что повышает спрос на валюту.

Полагаем, что подобные колебания рубля продолжатся в ближайшие месяцы. Рубль находится в свободном плавании и отражает ситуацию на рынках и в экономике. Сейчас в мире сохраняется повышенная неопределенность из-за второй волны COVID-19, подведения итогов выборов в США и ожиданий в отношении вакцины от коронавируса.

Кроме этого, сохраняются опасения, что отношения США и России могут ухудшиться после прихода к власти новой администрации Байдена в январе. В базовом сценарии мы ожидаем умеренного ухудшения отношений России и США. Вероятность введения более жестких санкций, таких как запрет на рублевый госдолг, торговлю нефтью или санкции на долларовые операции банков, считаем низкой. Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод "Северный поток-2".

Ожидаем, что до конца года рубль будет торговаться в широком диапазоне: 75-80 к доллару и 89-94 к евро. В декабре рубль могут поддержать новые монетарные стимулы со стороны ведущих центробанков. ФРС США и ЕЦБ могут расширить программу выкупа активов, что приведет к увеличению свободной ликвидности в мире и притоку капитала на развивающиеся рынки. Полагаем, что рубль завершит текущий год около отметок 75-76 к доллару и 89-90 к евро.

В первом-втором квартале 2021 года ожидаем укрепления курса рубля до 70-75 к доллару и 85-88 к евро благодаря снижению геополитической премии в ценах российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ожидаемой массовой вакцинации от COVID-19 в мире, наращиванию монетарных и фискальных стимулов со стороны США и Европы, улучшению отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики.