Постановление губернатора Камчатского края от 13 ноября 2020 года № 201 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова " до 15 ноября 2020 года" заменить словами "до 29 ноября 2020 года";

2) часть 32 изложить в следующей редакции:

"3.2 Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным:

1) с 6 по 15 ноября 2020 года включительно;

2) с 16 по 29 ноября 2020 года включительно;";

3) в абзаце первом части 14 слова " до 15 ноября 2020 года" заменить словами "до 29 ноября 2020 года";

4) в абзаце первом части 18 слова " до 15 ноября 2020 года" заменить словами "до 29 ноября 2020 года";

5) в части 29:

а) в абзаце первом слова "до 15 ноября 2020 года" заменить словами "до 29 ноября 2020 года";

б) в пункте 1 слова ", а также участников официальных церемоний, указанных в пункте 1 части 14 настоящего постановления" исключить;

в) пункт 6 признать утратившим силу;

6) дополнить частью 301 следующего содержания:

"30.1 Министерству здравоохранения Камчатского края ограничить до 29 ноября 2020 года включительно:

1) проведение плановой госпитализации пациентов, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью;

2) плановую медицинскую помощь в амбулаторно-поликлиническом звене, за исключением случаев, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний;

3) проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, за исключением проведения осмотров по направлению призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы, получения справок об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

4) проведение профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, проводимых в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", от 11.04.2013 № 216н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью.";

7) дополнить частью 313 следующего содержания:

"31.3 Родителям (законным представителям) ограничить нахождение в общественных местах лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей), за исключением случаев следования в образовательные организации в Камчатском крае, осуществляющие реализацию программ общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и дополнительного образования, в которых обучаются лица, не достигшие возраста 18 лет. ".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







