Китай поздравил Байдена с победой на выборах в США

Власти Китая направили демократу Джо Байдену официальные поздравления с победой на президентских выборах в США, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем Байдена и Харрис (Камала Харрис - кандидат на пост вице-президента). Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам", - сказал китайский дипломат. Его слова приводит CNN.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября, но официально результаты будут объявлены позднее. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на второй срок, свое поражение не признал и заявил о намерении оспаривать результаты голосования в судах.