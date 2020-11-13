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13.11.2020 12:35
Рубрика: Общество

Космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков впервые выйдут в открытый космос

Текст: Наталия Ячменникова
18 ноября в открытый космос выйдут российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Им предстоит выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности МКС. Для обоих космонавтов это будет первый опыт деятельности за бортом Международной космической станции.
Участники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс и космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (снизу вверх). Фото: РИА Новости Участники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс и космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (снизу вверх). Фото: РИА Новости
Участники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс и космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (снизу вверх). Фото: РИА Новости

Есть и еще одна особенность: как сообщили в "Роскосмосе", россияне впервые покинут станцию через стыковочный отсек модуля "Поиск". Работать они будут в скафандрах "Орлан-МКС". На Сергее Рыжикове будет надета командирская экипировка с красными лампасами (Орлан-МКС №5), на Сергее Кудь-Сверчкове - с синими полосками вдоль скафандра (Орлан-МКС №4).

Орбиту МКС увеличат на 1,2 километра

По плану, выходной люк откроется в 17:30 по московскому времени. В открытом космосе космонавты должны отработать около шести часов. Они проверят герметичность выходного люка модуля "Поиск" и почистят иллюминаторы модуля "Звезда", выполнят работы в рамках научных экспериментов, переключат антенну с одного модуля на другой.

Поддержку на борту МКС будут осуществлять американские астронавты.

Предыдущие выходы в открытый космос по российской программе проводились из модуля "Пирс", который в настоящее время готовится к расстыковке. В следующем году на его место прибудет новый российский лабораторный модуль "Наука", с которым сейчас работают на космодроме Байконур.

Всего нынешний экипаж МКС должен дважды работать за пределами космической станции. До этого российские космонавты выходили в открытый космос в мае прошлого года.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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