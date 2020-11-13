Кравцов: Дистанционное обучение не заменит очных занятий в школах

Дистанционный формат обучения никогда не заменит очные традиционные уроки в школах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", сообщает ТАСС.
- Мы не заменяем и никогда не заменим традиционное обучение дистанционными технологиями, - рассказал Сергей Кравцов. - На первом месте должно быть образование. А уже на втором - технологии. Технологии должны помогать системе образования.
Может ли во всех школах вернуться дистанционка? На этот вопрос министр ответил так.
- Это решение принимается оперативным штабом на уровне региона в зависимости от той эпидемиологической ситуации, которая есть, - заявил Сергей Кравцов.
По его словам, после окончания пандемии все школы вернутся к традиционному формату обучения.