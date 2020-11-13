Кравцов: Дистанционное обучение не заменит очных занятий в школах

- Мы не заменяем и никогда не заменим традиционное обучение дистанционными технологиями, - рассказал Сергей Кравцов. - На первом месте должно быть образование. А уже на втором - технологии. Технологии должны помогать системе образования.

Может ли во всех школах вернуться дистанционка? На этот вопрос министр ответил так.

- Это решение принимается оперативным штабом на уровне региона в зависимости от той эпидемиологической ситуации, которая есть, - заявил Сергей Кравцов.

По его словам, после окончания пандемии все школы вернутся к традиционному формату обучения.