Кремль заявил о неизменности позиции по Беларуси

Участие постпреда РФ при ООН Василия Небензи во встрече с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской не говорит о каком-либо изменении позиции Кремля в отношении Беларуси.

"Здесь позиция не изменилась абсолютно", - заверил журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля объяснил, что Небензя встречался с Тихановской не наедине, а участвовал вместе с коллегами в мероприятиях. "Это не личная встреча, в этом ничего нового нет", - заметил он.

На вопрос о том, готов ли Кремль тоже говорить со всеми, включая Тихановскую, Песков заметил, что это абсолютно не связанные вопросы.