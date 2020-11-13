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13.11.2020 15:28
Рубрика: Власть

Кремль заявил о неизменности позиции по Беларуси

Текст: Кира Латухина

Участие постпреда РФ при ООН Василия Небензи во встрече с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской не говорит о каком-либо изменении позиции Кремля в отношении Беларуси.

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"Здесь позиция не изменилась абсолютно", - заверил журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля объяснил, что Небензя встречался с Тихановской не наедине, а участвовал вместе с коллегами в мероприятиях. "Это не личная встреча, в этом ничего нового нет", - заметил он.

На вопрос о том, готов ли Кремль тоже говорить со всеми, включая Тихановскую, Песков заметил, что это абсолютно не связанные вопросы.

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