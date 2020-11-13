Постановление губернатора Курганской области от 13 ноября 2020 года № 116 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях предупреждения распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 71 изложить в следующей редакции:

"71. Родителям (лицам, их заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, принять меры по недопущению нахождения несовершеннолетних, не достигших восемнадцатилетнего возраста, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи следования несовершеннолетних:

в медицинскую организацию (из медицинской организации);

обучающихся образовательных организаций, деятельность которых осуществляется в очном формате, в образовательную организацию (из образовательной организации), в которой обучается несовершеннолетний.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 16 ноября 2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







