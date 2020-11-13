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13 ноября 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 13 ноября 2020 года № 741 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

пункт 1.3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Установить, что по заявлению родителей (законных представителей) ребенок может не посещать по семейным обстоятельствам образовательную организацию, реализующую программы дошкольного образования, при этом родительская плата за дни непосещения государственных и муниципальных организаций не взимается.";

дополнить пунктом 1.3.6 следующего содержания:

"1.3.6. Обеспечить получение обучающимися образовательных организаций Ленинградской области, указанными в части 1 статьи 4.2 областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области", получающими образование в дистанционной форме в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наборов пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) на основании заявления родителей (законных представителей).";

пункт 1.20 изложить в следующей редакции:

"1.20. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.";

в пункте 1.27:

в абзаце девятом слова "на нахождение граждан в помещениях органа записи актов гражданского состояния во время проведения торжественной регистрации брака," исключить;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, семейные торжества, поминки, корпоративные мероприятия (в том числе мероприятия, посвященные празднованию Нового года, и общественные праздники - городские и районные елки), и иных подобных коллективных мероприятий допускается в общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 18 человек, и при условии применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор).";

приложение 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) изложить согласно приложению к настоящему постановлению;

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 3 (Зона 1) дополнить словами "Тосненский", "Тихвинский";

в графе 4 (Зона 2) слова "Тосненский", "Тихвинский" исключить;

строку 5 изложить в следующей редакции:

строку 18 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением абзацев четвертого и пятого пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 16 ноября 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко


Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2020 года № 741

Приложение 1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573

Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации

Смотрите приложение к настоящему постановлению



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Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации
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