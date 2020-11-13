Little Big, Дудь и Звягинцев: в Москве представили список "Топ-100 креативных лидеров России"

Список из 100 выдающихся представителей рынка креативных индустрий, составленный сообществом Creative Russia Network, был впервые представлен на форуме "Сильные идеи для нового времени". В число ведущих представителей сектора креативных индустрий страны вошли музыкальный коллектив Little Big, режиссер Андрей Звягинцев, сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, дизайнер Артемий Лебедев, журналист и видеоблогер Юрий Дудь и другие.

Исследование основывается на опросе более 300 экспертов из 11 сфер креативного сектора - рекламы и маркетинга, кино, видео и фотографии, телевидения и радио, музыки, архитектуры, дизайна, издательского дела, разработки программного обеспечения и компьютерных игр, изобразительного искусства, исполнительского и театрального искусства, музейного дела и креативных кластеров.

Ознакомиться с полным списком можно на официальном сайте.

Креативные индустрии отличает отсутствие формальных границ и рамок. "Все сферы - от кино до моды и музеев - абсолютно самостоятельны и живут по своим сложившимся правилам. Это становится барьером при обсуждении ключевых инициатив, направленных на развитие всего сектора и требующих поддержки различных игроков рынка. Первым шагом к консолидации и стало наше исследование", - отметил куратор проекта 100 Most Creative Russians, исполнительный директор Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игорь Намаконов.

От сообщества стоит ожидать дальнейшей структуризации, уверен председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский: "До недавнего времени ни государство, ни крупный бизнес не видели участников креативных индустрий - во многом из-за их географической разобщенности. Мы чаще всего знаем о единичных случаях, когда людям удавалось при помощи грамотного маркетинга привлечь к себе внимание. Проект же позволит поменять эту тенденцию, расширить охват и повысить интерес общества к креативному сектору. Пока в списке сто талантливых деятелей, что уже неплохо, но в масштабах страны - что такое сто человек? Будет здорово, если их будет еще больше. Такие инициативы сейчас важны как никогда для популяризации и раскрытия творческого потенциала страны". Эксперт добавил, что следующим шагом должно стать открытие портала, который бы позволил наладить коммуникацию между различными КИ, бизнесом и государством, а также объявил о планах по созданию Федерации креативных индустрий.

Основатель Института развития индустрии моды Be in Open Алексей Баженов подчеркнул, что креативные индустрии нельзя выделять в отдельную отрасль, оторванную от производства и науки: "Мир становится гибридным, реальность переплетается с киберпространством, и креативные индустрии так или иначе интегрированы во все отрасли - от ИТ до дизайна и общепита. Поэтому для КИ не нужно создавать отдельные рейтинги или системы, а нужно стимулировать их интеграцию в производство и науку".

Важно развивать партнерство культуры и бизнеса, искать подходящие форматы для межотраслевого взаимодействия и находить общие KPI, полагает руководитель стратегических проектов Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова: "Пришло время для новой солидарности. Мы не можем жить как раньше - нужно искать новые коллаборации. В этом мы как креативные лидеры можем помочь. Мы не просто классные творческие ребята: наработанные нами механизмы и критерии работы помогут объединить интересы промышленников, индустриальных игроков и художников".

Высоко оценил исследование вице-президент, член правления РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и поддержке экспорта Игорь Вдовин: "Проект - плод труда большого количества экспертов, людей, которые потратили много сил и времени на то, чтобы словосочетание "креативные индустрии" перестало быть чем-то новым, непонятным и плотно вошло в повестку. Инициатива, которую проявили РСПП с коллегами из Ассоциации IPChain и Creative Russia Network, привела к тому, что власти наконец стали концентрировать внимание на креативных индустриях".

Исследование "Топ-100 креативных лидеров России" (100 Most Creative Russians) - некоммерческий проект профессионального сообщества Creative Russia Network, созданного по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и Ассоциации IPChain. Экспертным партнером исследования выступает университет креативных индустрий Universal University, консультантом - Фонд поддержки творческих индустрий "Креативные практики". Партнер проекта - Союз креативных кластеров.

Цель исследования - показать, что Россия является источником конкурентоспособных на мировой арене креативных продуктов и услуг, а также продемонстрировать, что в нашей стране имеются все предпосылки для развития креативных индустрий как полноценного сектора экономики. В течение четырех месяцев 2020 года более 300 лидеров мнений и профильных экспертов предлагали своих кандидатов в 11 сферах: реклама и маркетинг; кино, видео и фотография; телевидение и радио; музыка; архитектура; дизайн (продукты, коммуникации и мода); издательское дело; программное обеспечение и компьютерные игры; изобразительное искусство; исполнительское и театральное искусство; музеи, галереи и креативные кластеры. Итоговое количество объектов наблюдений в рамках исследования - более 3000 человек. В ходе исследования 100 Most Creative Russians были выявлены 100 выдающихся личностей и творческих команд, которые уже внесли значительный вклад в развитие КИ России за последние годы.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, "Роскосмос", Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна (АСПD), "Ситроникс", n'RIS, "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям и др. Также IPChain является инициатором создания Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.