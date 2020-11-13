Ливни и паводки унесли жизни шести человек в Северной Каролине

Не менее шести человек погибли, еще двое пропали без вести в американском штате Северная Каролина. Причина - ливневые паводки, пишет местная газета Charlotte Observer.

"В округе Александер, который оказался затоплен стремительно прибывавшей водой, погибли три человека, отдыхавшие в семейном туристическом лагере. Более 30 туристов удалось спасти. Еще три человека в округе погибли в ДТП, связанных с ливнями", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Спасательные операции продолжаются по всему штату. Вода размыла дороги, пострадали дома. Сообщается об отключениях электричества. Властям еще предстоит подсчитать ущерб, который нанесла стихия.