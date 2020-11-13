Лукашенко дает интервью журналистам РБ и ближнего зарубежья

Во Дворце Независимости белорусской столицы президент РБ Александр Лукашенко 13 ноября дает интервью политическим обозревателям Беларуси, Союзного государства и ближнего зарубежья, сообщает его пресс-служба.

"Традиционно такие встречи - абсолютно важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией и возможность обозначить позиции по проблемам, волнующим людей, поразмышлять и получить определенный отклик", - отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что нынешняя встреча, - это и возможность "достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента". "В том числе и до наших зарубежных друзей, порой не совсем верно оценивающих ситуацию в Беларуси и ее место в международном сообществе", - добавил Лукашенко.

Глава государства выразил убеждение, что беседа будет содержательной и откровенной, заявив о готовности ответить на все интересующие журналистов вопросы. "Сегодня у нас в разговоре нет закрытых тем", - констатировал он.

Во встрече с президентом участвуют первый заместитель председателя правления белорусского "Второго национального телеканала" Дмитрий Бочков, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, политический обозреватель российского "Первого канала" Россия Наталья Поликарпова, председатель правления казахстанского телевизионного информационного агентства "Хабар" Ерлан Бекхожин, продюсер и редактор проектов молдавского телеканала Accent TV Юлия Белянская и главный редактор телеканала "112 Украина" Павел Кужеев.