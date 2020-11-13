Лукашенко осадил президента Украины за неучтивое обращение

Украинцы могут в ближайшее время перестать называть Владимира Зеленского президентом, заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет", - отметил Лукашенко, которого цитирует Telegram-канал "Пул первого".

Зеленский бьет рекорды непопулярности в Незалежной, уверен Лукашенко. "С 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно - кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: "Чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала", - констатировал он.

Напомним, Зеленский ранее пообещал обращаться к Лукашенко исключительно по имени-фамилии, без указания должности в знак непризнания официальных результатов президентских выборов в Беларуси.