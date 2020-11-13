Лукашенко поручил выработать механизм работы с отчисленными студентами

Во время интервью представитель "Второго национального телеканала" Дмитрий Бочков, в частности, заметил, что за молодежь в последнее время ведется бой. "Как в этом бою выиграть? - спросил он у белорусского лидера, пояснив: Сегодня они молодые люди, а завтра - основа государства".

Президент признал, что с подобной ситуацией власть столкнулась впервые. "И я прихожу к выводу, что наша молодежь, особенно студенты, должны разобраться в этом сами. Мы должны им помочь, но все равно они должны испить все это сами". Если они на своей шкуре, полагает глава РБ, не прочувствуют ситуацию, "образуется нарыв, который когда-нибудь прорвет. Нельзя юлить, врать и обманывать. Загонишь проблему под плинтус, она вылезет оттуда в самый неудобный момент", - убежден Лукашенко.

Он вынужден был напомнить о ситуации в стране в конце прошлого века, когда решался вопрос, как поступать с учреждениями высшего образования, в которых готовили слишком много специалистов. И президент задает в этой связи риторический вопрос: "Вы же знаете, что если бы не я, осталось бы не 100 тысяч, а 25 тысяч студентов". Вот почему он и решил поступить по-мужски: "пришел учиться и не хочешь - иди в армию или поработай".

В последнее время, сообщил руководитель страны, приходит много писем от родителей студентов, которые просят при возможности восстановить их детей в вузах. В этой связи он дал понять, что поручил должностным лицам выработать механизм, как вернуться к этой проблеме. "Мы сейчас сформируем комиссии, в которых будут и представители вузов. Они рассмотрят заявления родителей. И во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать методы, чтобы люди нас поняли, и мы смогли договориться".

Но при этом, резюмировал Лукашенко, надо помнить: "закон суров, но это - закон. Как только власть начинает показывать слабость, потакать и потворствовать людям, которые его нарушают, это немедленно приведет к известным последствиям".