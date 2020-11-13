Матвиенко: Доверие и сплоченность помогают в борьбе с пандемией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что доверие, солидарность и взаимная ответственность помогают россиянам в борьбе с пандемией коронавируса. Такое мнение она высказала в пятницу в ходе заседания научно-экспертного совета, посвященного доверию как фактору достижения стратегических целей развития России.

Глава Совфеда отметила, что на первый взгляд тема может показаться "философской и даже книжной", однако доверие между гражданами, между обществом и государством дает совершенно конкретные положительные результаты. Пример тому - совместная борьба власти и общества и эпидемией COVID-19.

"То, как много значит доверие, солидарность, взаимная ответственность, мы видим сегодня в период борьбы с пандемией коронавируса​​​. И очевидно, что именно сплоченность наших граждан, понимание того, что от действий каждого зависит наше общее будущее, помогает при всех сложностях, которые имеются, достойно противостоять вирусу", - сказала Матвиенко.

"Хочется верить, что и после завершения пандемии мы не забудем этот урок", - добавила она.