Матвиенко призвала развивать цифровые сервисы для участия граждан в управлении страной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым развивать электронные сервисы, с помощью которых граждане могут участвовать в обсуждении важных законов и других вопросов управления страной.

"Используя профильные интернет-ресурсы, граждане могут участвовать в общественном обсуждении проектов важнейших федеральных законов. А такие платформы, как "Активный гражданин", позволяют оперативно и без лишней волокиты решать вопросы городского развития", - сказала она в ходе выступления на заседании научно-экспертного совета, посвященного доверию как фактору достижения стратегических целей развития России.

Еще одним направлением по повышению доверия граждан к государству может стать "широкое внедрение народного бюджетирования", считает глава Совфеда. "Данная модель дает возможность людям самим решать, на что потратить средства местного бюджета, позволяет им напрямую участвовать в улучшении условий жизни в своем городе, районе, поселке. Мы будем внимательно наблюдать, как этот механизм заработает в регионах, насколько высоко сами граждане оценят его эффективность", - отметила спикер.

Она уверена, что доверие к власти во многом определяется степенью ее открытости перед обществом. Лучшим примером такой открытости глава верхней палаты парламента назвала президента РФ Владимира Путина, который находится в постоянном взаимодействии с руководителями всех уровней, гражданским обществом, СМИ и гражданами.