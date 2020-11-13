Матвиенко рассказала о своей простуде: Это не COVID

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что простудилась, но коронавируса у нее нет.

В пятницу глава верхней палаты парламента провела заседание научно-экспертного совета, посвященного доверию как фактору достижения стратегических целей развития страны. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В ходе выступления Матвиенко несколько раз откашлялась.

"Сейчас кашлять нельзя, но у меня честно не COVID, я проверена", - сказала она.

По словам главы Совфеда, у нее "просто простуда".