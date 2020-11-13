МЧС России готово в течении 8 часов развернуть группировку в Карабахе

Министр МЧС России Евгений Зиничев заявил, что сводная группировка спасателей, включая аэромобильный госпиталь, может быть направлена в Нагорный Карабах в течение восьми часов.

На совещании у президента России Владимира Путина Зиничев, подчеркнул, что МЧС готово от момента принятия решения в течение 8 часов выдвинуть в регион оперативную группу центрального аппарата, а также 150 человек личного состава подразделений спасательных центров и 17 единиц техники. Кроме того, для оказания медпомощи в Нагорный Карабах может быть направлен аэромобильный госпиталь МЧС и 50 человек персонала.