Международная премьера фильма Александра Миндадзе "Паркет" состоится в Таллине

С 13 по 29 ноября в Таллине проходит кинофестиваль "Темные ночи" (PÖFF). В его основную программу вошли две российских картины: "Паркет" Александра Миндадзе и "Трое" Анны Меликян.

На фестивале состоятся международные премьеры обоих фильмов. Если фильм Меликян посмотрели уже в России (он принимал участие в конкурсе фестиваля "Кинотавр"), то про картину Миндадзе известно только, что снималась она долго. Это совместное производство России, Польши, Великобритании и Румынии. Сюжет разворачивается вокруг танго-клуба, на паркете которого встречаются смертельно больной мужчина и его бывшая возлюбленная, которую он не видел 25 лет. Фильм получился по-настоящему интернациональным: в главных ролях играют польская актриса из оскароносного фильма "Ида" Павла Павликовского Агата Кулешова, один из самых известных польских драматических артистов Анджей Хыра и прима израильского театра Евгения Додина. Одну из ролей сыграл и эстонский актер Таави Ээльмаа.

В рамках фестиваля "Темные ночи" пройдет в онлайн-формате и Форум Industry@Tallinn&Baltic Event - в этом году на этой одной из крупнейших бизнес-площадок аудиовизуального контента в Северной Европе - фокус на Россию. Форум пройдет с 23 по 27 ноября в рамках фестиваля, и российская киноиндустрия будет широко представлена на нем.

Таллинский киносмотр не просто один из тех, что проходят на высочайшем уровне - недаром ему присвоена категория "А", но и рекодсмен по длительности проведения - мало какой кинофестиваль длится две недели - половину месяца. Да и с такой насыщенной программой. Уже известен и первый приз - премию PÖFF "За дело всей жизни" вручат кинооператору Алару Кивило. 67-летний Алар Кивило - один из самых преуспевших в мире кинематографа эстонец, который с 1997 года работает, в основном, в Голливуде. Из снятых им фильмов самыми известными являются "Невидимая сторона" (режиссер Джон Ли Хэнкок), "Война Харта" (Грегори Хоблит), "Простой план" ( Сэм Рэйми), "Радиоволна" (Грегори Хоблит), "Дом у озера" (Алехандро Агрести), "Начало времен" (Харольд Рэмис), "Очень плохая училка" (Джейк Кэздан) и другие. Его новая работа "Галерея разбитых сердец" вышла на экраны за океаном в сентябре этого года. Премию вручат на церемонии награждения 27 ноября. Второго лауреата премии, которым традиционно становится иностранный кинодеятель кино, PÖFF объявит уже во время фестиваля.

На главный приз PÖFF претендуют 25 фильмов. "В этом году мы сможем представить очень разнообразную программу в географическом, стилистическом и культурном плане. В этот непредсказуемый и неопределенный для киноиндустрии год нас порадовало, что поступило много сильных работ, и мы считаем своей миссией показать публике наибольшее количество интересных авторских фильмов", - говорит Тина Локк - директор "Темных ночей". В главной конкурсной программе представлены картины из Европы, Азии и Америки, в том числе по две из России, Испании и Латвии. Впервые участвует фильм из Монголии. Зрители смогут увидеть 12 мировых, 11 международных и две европейские премьеры. Победитель основной программы получит приз в размере 10 тысяч евро.

Что касается деловой секции, Россия, набирающая все больший вес на мировом кинорынке, выбрана в этом году одним из главных участников Industry@Tallinn&Baltic Event. И в рамках программы "Фокус на Россию" российские кинопроизводители покажут свои новые проекты в разработке, примут участие в тематических конференциях, панельных дискуссиях и мастер-классах. Также на кинорынке будут представлены проекты полнометражных художественных фильмов участников образовательной программы по копродукции EAVE ON DEMAND IN RUSSIA, которая стартовала в сентябре этого года.

Генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова отметила: "Мы рады начать сотрудничество с одним из крупнейших европейских саммитов киноиндустрии на уровне не только проектов, но и организаций. Россия и раньше была представлена на Industry@Tallinn&Baltic Event, но в этом году мы участвуем в большом количестве мероприятий: секций, панельных дискуссий. Балтийский регион - один из ключевых рынков для российского контента, Эстония и Латвия входят в ТОП 10 по сборам российских фильмов за рубежом".

Перед началом кинорынка организаторы анонсировали проект по поддержке молодых актеров Black Nights Stars, в рамках которого восемь актеров, выбранных жюри, пройдут обучение с ведущими экспертами по кастингу. В числе участников - двое талантливых молодых актеров из России: Владислав Кулыгин и Виктория Соболь.

22-летний Владислав Кулыгин - выпускник ВТУ им. М.С. Щепкина (мастерская В.А. Сафронова), участник театральной лаборатории Aronin Space, обладатель диплома 39-го международного театрального фестиваля #ВГИКФЕСТ и Гран-при межвузовского театрального фестиваля иностранных языков "Fortuna". Сыграл несколько театральных ролей, а также роль второго плана в полнометражном фильме Александры Стрелянной "Новое Чудо" (авторское фестивальное кино). Занимается также сценарным мастерством.

22-летняя Виктория Соболь - выпускница Школы Нового Кино (Санкт-Петербург), студентка Санкт-Петербургского государственного института культуры. Творческая биография актрисы включает несколько ролей в кино, сериале и на театральной сцене. Виктория играла в Электротеатре "Станиславский". Исполнила главную роль в фильме "Катя" (реж. Андрей Натоцинский, студент мастерской Александра Сокурова).