МИД проинформировал Совбез ООН об усилиях России по ситуации в Карабахе

Международные гуманитарные организации интересуются возможностью непосредственной работы в Нагорном Карабахе, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании у президента по решению гуманитарных вопросов в регионе.

О решении по примирению сторон российский МИД в первую очередь проинформировал Францию и США как сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН был полностью проинформирован о тех усилиях, которые были предприняты Россией и позволили прийти к заключению соглашения от 9 ноября", - рассказал Лавров. Кроме того, министерство находится в контакте с международными организациями, которые занимаются гуманитарной деятельностью: Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН и программой развития ООН.

- Все эти структуры имеют свои присутствия в регионе, но не непосредственно в Нагорном Карабахе, и сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами, по просьбе ооновских структур, договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть своё присутствие непосредственно в Нагорном Карабахе, - заявил Сергей Лавров.