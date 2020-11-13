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13.11.2020 18:57
Рубрика: Власть

МИД проинформировал Совбез ООН об усилиях России по ситуации в Карабахе

Текст: Владимир Кузьмин

Международные гуманитарные организации интересуются возможностью непосредственной работы в Нагорном Карабахе, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании у президента по решению гуманитарных вопросов в регионе.

ООН поблагодарила Россию за усилия по прекращению конфликта в Карабахе

О решении по примирению сторон российский МИД в первую очередь проинформировал Францию и США как сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН был полностью проинформирован о тех усилиях, которые были предприняты Россией и позволили прийти к заключению соглашения от 9 ноября", - рассказал Лавров. Кроме того, министерство находится в контакте с международными организациями, которые занимаются гуманитарной деятельностью: Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН и программой развития ООН.

- Все эти структуры имеют свои присутствия в регионе, но не непосредственно в Нагорном Карабахе, и сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами, по просьбе ооновских структур, договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть своё присутствие непосредственно в Нагорном Карабахе, - заявил Сергей Лавров.

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