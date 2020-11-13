Минпромторг: Первой страной ЕС где произведут "Спутник V" станет Венгрия

Организация поставок и совместного производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Венгрии стала основной темой встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"В ходе встречи Денис Мантуров подтвердил, что первые образцы вакцины поступят в Венгрию уже на следующей неделе. Параллельно на территории Венгрии ведется подготовка соответствующей производственной площадки. Таким образом, Венгрия может стать первой страной Европейского союза, в которой будет организовано производство российской вакцины", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Петер Сийярто отметил, что с учетом текущей эпидемиологической ситуации правительством Венгрии принято решение об упрощении порядка регистрации лекарственных средств.

В сообщении уточняется, что в переговорах приняли участие посол Венгрии в России Норберт Конкой, руководство Минздрава России, Российского фонда прямых инвестиций, "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" и представители ответственных органов власти Венгрии.