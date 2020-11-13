Минздрав: Делающие тесты на COVID-19 лаборатории должны работать круглосуточно

"Лаборатории должны работать в режиме 24/7. Задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы", - сказал он.

Глава Минздрава отметил, что при анализе эпидемиологической ситуации в регионах министерство использует риск-ориентированный подход, в субъекты с самой напряженной нагрузкой на систему здравоохранения незамедлительно будут направлены бригады федеральных специалистов.

Сами регионы, по его словам, должны взять на себя обязательства по информированию населения о порядке обращения за медицинской помощью, оформлению больничных листов и выдаче лекарств.

"Каждый пациент с коронавирусом, проходящий лечение в палате реанимации, должен быть проконсультирован региональным или федеральный дистанционным консультационным центром", - сказал Мурашко.

По данным Роспотребнадзора, в РФ на сегодняшний день тестирование на новую коронавирусную инфекцию доступно в 911 лабораториях, из которых 111 лабораторий Роспотребнадзора, 619 - при государственных медицинских организациях и 181 лаборатория частной формы собственности. С перечнем организаций Роспотребнадзора, осуществляющих лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) можно ознакомиться здесь.

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте РФ доступна по телефонам оперативных штабов регионов.

По состоянию на 12 ноября 2020 года в России проведено более 66,7 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.