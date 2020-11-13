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13.11.2020 15:04
Рубрика: Общество

Минздрав: Делающие тесты на COVID-19 лаборатории должны работать круглосуточно

Текст: Светлана Ментюкова
Лаборатории по тестированию на новую коронавирусную инфекцию должны работать круглосуточно в режиме 24/7. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в ходе своего выступления на селекторном совещании с регионами по ситуации с коронавирусом, передает слова министра "Интерфакс".
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

"Лаборатории должны работать в режиме 24/7. Задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы", - сказал он.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Глава Минздрава отметил, что при анализе эпидемиологической ситуации в регионах министерство использует риск-ориентированный подход, в субъекты с самой напряженной нагрузкой на систему здравоохранения незамедлительно будут направлены бригады федеральных специалистов.

Сами регионы, по его словам, должны взять на себя обязательства по информированию населения о порядке обращения за медицинской помощью, оформлению больничных листов и выдаче лекарств.

"Каждый пациент с коронавирусом, проходящий лечение в палате реанимации, должен быть проконсультирован региональным или федеральный дистанционным консультационным центром", - сказал Мурашко.

По данным Роспотребнадзора, в РФ на сегодняшний день тестирование на новую коронавирусную инфекцию доступно в 911 лабораториях, из которых 111 лабораторий Роспотребнадзора, 619 - при государственных медицинских организациях и 181 лаборатория частной формы собственности. С перечнем организаций Роспотребнадзора, осуществляющих лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) можно ознакомиться здесь.

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Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте РФ доступна по телефонам оперативных штабов регионов.

По состоянию на 12 ноября 2020 года в России проведено более 66,7 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

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