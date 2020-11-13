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13.11.2020 14:10
Рубрика: Общество

Надо ли вслед за Дуровым отказываться от алкоголя и мяса

Текст: Николай Грищенко

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал правила для долгой жизни, но его точка зрения вызвала неоднозначную реакцию у медиков.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Врачи согласились с предложением об ограничении употребления алкоголя.

- У женщин после 40 лет алкоголь пагубно воздействует на процессы детоксикации гормонов в печени. Кроме того алкоголь не дает организму усваивать из пищи витамины, B и C, - заявила kp.ru специалист по антивозрастной медицине Юлия Юсипова.

Кроме того, врач советует для хорошего самочувствия высыпаться, правильно питаться отдавать предпочтение морепродуктам, заниматься оздоровительной физкультурой.

И конечно, найти единомышленников, общение с которыми поможет избегать психологических проблем.

Общество Здоровье

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