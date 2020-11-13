Надо ли вслед за Дуровым отказываться от алкоголя и мяса

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал правила для долгой жизни, но его точка зрения вызвала неоднозначную реакцию у медиков.

Врачи согласились с предложением об ограничении употребления алкоголя.

- У женщин после 40 лет алкоголь пагубно воздействует на процессы детоксикации гормонов в печени. Кроме того алкоголь не дает организму усваивать из пищи витамины, B и C, - заявила kp.ru специалист по антивозрастной медицине Юлия Юсипова.

Кроме того, врач советует для хорошего самочувствия высыпаться, правильно питаться отдавать предпочтение морепродуктам, заниматься оздоровительной физкультурой.

И конечно, найти единомышленников, общение с которыми поможет избегать психологических проблем.