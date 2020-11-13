Небензя рассказал об интересе иностранных дипломатов к российской вакцине

Иностранные дипломаты проявляют заинтересованность в получении российской вакцины от коронавируса, но конкретных сроков начала ее применения в стенах ООН пока нет, заявил глава постпредства РФ Василий Небензя.

"За мной ходят коллеги, послы (постпреды государств при ООН), которые спрашивают: "Где вакцина, когда ты нас вакцинируешь", - отметил Небензя, которого цитирует агентство РИА Новости. При этом российский дипломат пообещал "ни за кем со шприцем не бегать", так как здоровье - дело сугубо добровольное.

Небензя напомнил, что в сентябре президент России Владимир Путин предложил сотрудникам организации бесплатно предоставить российскую вакцину от COVID-19. По его словам, в секретариате ООН на предложение президента РФ отреагировали положительно. При этом он подчеркнул, что прежде чем вакцина поступит в ООН, придется подождать. "Это не вопрос чьего-то желания и возможностей. Вакцина ведь и в России еще не начала массово использоваться. Пока идут, насколько я понимаю, клинические испытания. Потом будут определенные профессиональные группы, которым прежде всего будет вводиться эта вакцина: врачи, учителя, и только после этого начнется массовая добровольная вакцинация", - констатировал постпред.

Напомним, президент России Владимир Путин в августе объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат российского производства получил название "Спутник V".