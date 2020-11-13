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Новый "Поворот не туда" станет перезапуском серии

Новости
    13.11.2020, 14:11
Текст:   Роман Кияшко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новая часть слэшера про лесных каннибалов и их незваных гостей "Поворот не туда" станет перезапуском всей серии. Производство фильма уже завершено, и он вскоре выйдет на экраны.

Фото: kinopoisk.ru
В сериале по "Острову доктора Моро" Уэллса доктор станет женщиной

Фильм получит приставку "Основание". Как сообщает Bloody Disgusting, сюжет будет рассказывать о группе друзей-туристов, которых нелегкая занесла в городок Харперс-Ферри в Западной Виргинии. Они уходят на несколько дней в поход, но гуляние по лесу заканчивается встречей с тем самым "Основанием" - общиной отшельников, живущей здесь со времен Гражданской войны. И они не очень-то любят чужаков на своей земле.

Как заявил Билл Бромели, президент кинокомпании Saban Films, которая купила франшизу "Поворота не туда", столь ожидаемый перезапуск не разочарует зрителей. Пока же картина лежит на полке и дожидается лучших времен - дату премьеры так и не объявили.

На днях стало известно, что Американская киноассоциация присвоила ленте рейтинг "R". Поэтому стоит ждать нецензурной лексики, сцен насилия и секса - всего того, чем изобилуют слэшеры.

Снял картину режиссер Майк Нельсон, известный разве что "Местными" 2018 года. А сценарий написал ветеран своего дела и автор самой первой части "Поворота" Алан МакЭлрой, у которого за плечами работы над несколькими десятками фильмов.

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