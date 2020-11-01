Blumhouse возродит хоррор-серию "Пятница, 13-е"

После нескольких лет неопределенности и разнонаправленной информации появились сведения, что перезапуску знаковой слэшер-серии "Пятница, 13-е" все-таки может быть дана отмашка.

Во всяком случае, Джейсон Блум, продюсер Blumhouse, настроен в данном направлении решительно.

Напомним: впервые о желании вдохнуть новую жизнь в истории о маньяке в хоккейной маске Блум заявил в 2018-м. То есть после перезапуска "Хэллоуина", фанатов в целом, как известно, порадовавшего и новую жизнь серии действительно давшего.

А на днях кинодел подтвердил, что запал его не иссяк и он все еще очень хочет добавить к франшизе свежий фильм, передает ScreenRant.

Впрочем, никакие сроки при этом осторожно не называются.

Первая "Пятница, 13-е" вышла в мае 1980-го. Поставил ленту соратник Уэса Крэйвена по "Последнему дома слева" Шон Каннингем.

Фильм с бюджетом в 550 тысяч долларов заработал в прокате почти шестьдесят миллионов, оброс далее десятком сиквелов и кроссовером "Фредди против Джейсона".