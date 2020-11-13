Новым фильмом Павла Лунгина открылся фестиваль "Московская премьера"

Новый фильм Павла Лунгина "Эсав", снятый на английском языке, впервые показали в Москве на открытии 2-го Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера". Киносмотр проходит с 12 по 17 ноября 2020, а вообще он ведет свою историю с 2003 года. Первым президентом фестиваля "Московская премьера" был народный артист СССР Алексей Баталов.

Новая картина Лунгина продолжает темы, поднятые в прежних фильмах режиссера. Она наполнена библейскими мотивами, и сюжет отсылает к ним же. Действие происходит в Израиле. Там, в деревне, живет семья пекаря, у которого подрастают два сына: Эсав и Якоб. Отношения между ними непростые. Лунгин продолжает и линию, затронутую в его знаменитой картине "Такси-блюз" - о том, как взаимодействуют интеллигенция и люди, которые совершают простую поденную физическую работу. Один брат продолжает дело отца. Он - пекарь. Другой - писатель, который оставил родное гнездо и переехал жить в США, где и достиг славы. Уехал не просто так - оба брата влюбились в одну и ту же девушку - Лею. Ее играет звезда сериала Netflix "Нертодоксальная" Шира Хаас. В фильме мы видим и прошлое, и настоящее, и будущее одной семьи. И главный посыл режиссера в том, что даже разбитую чашку можно склеить, если речь идет о самых близких людях. В фильме "Эсав" также снимались Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Лион Ашкенази, Марк Иванир и другие. Самая крупная международная звезда картины - Харви Кейтель - один из любимых актеров Квентина Тарантино, снявшийся во многих его фильмах. Соавтор сценария фильма "Эсав" - Евгений Руман.

А фильмы фестиваля "Московская премьера" можно смотреть на четырех столичных площадках - Кинозал Третьяковской галереи, "Каро 7. Атриум", "Каро 11. Октябрь" и "Центр документального кино". Разумеется, стоит помнить, что возможная заполняемость зала - 25 процентов. Столько же людей было и на открытии - каждое место просчитано. Всего на "Московской премьере" состоится более 30 киносеансов, на которых будет показано около 50 фильмов разных форматов, представляющих киноискусство всех 15 государств постсоветского пространства.

В этом году в конкурсных программах полнометражных и короткометражных фильмов - картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Литвы, России, Узбекистана, Украины. Мировые премьеры большинства этих картин состоялись на крупнейших кинофестивалях Европы и Азии: в Берлине, Венеции, Бусане, Шанхае (полнометражные фильмы), а также в Венеции, Клермон-Ферране, Тампере, Торонто (короткометражные фильмы).

В программе гала-премьер - фаворит последнего кинофестиваля в Сан-Себастьяне (и участник не состоявшейся Каннской программы) - грузино-французский фильм "Начало" (реж. Д. Кулумбегашвили), национальный байопик из Беларуси "Купала" (реж. В. Янковский), "медленная сказка" из России "Город уснул" (реж. М. Игнатенко), премьера международного киноальманаха "Пограничное состояние", созданного участниками Международной киношколы "Содружество" (г. Батуми) из Казахстана, Латвии, России и Украины. Каждая новелла этого альманаха была снята в течение одного дня. В этой же программе - мировые премьеры двух камерных фильмов из Армении ("Шапито", реж. М. Багдасарян) и России ("Прощание", реж. Г. Игнатов).

В рамках фестиваля впервые в Москве пройдет Панорама якутского кино, ставшего в последние годы заметным культурным брендом России и Республики Саха. Фильмы этой программы, объединившей пять ярких премьер последних лет, представит делегация якутских кинематографистов. В числе картин такие фестивальные хиты, как "Бог Дьесегей", "Надо мною солнце не садится", "Царь-птица".

В ретроспективе "Дружба народов" состоятся сеансы, посвященные 100-летним юбилеям Сергея Бондарчука, Николая Гринько, Бориса Кимягарова, Георга Отса, памяти Болота Шамшиева и Георгия Шенгелая.

Фильм закрытия фестиваля - "Преступный человек" Дмитрия Мамулии (Грузия - Россия). Как и большинство других фильмов фестивальных программ, эти фильмы будут впервые показаны на московских экранах, и авторы представят их.

В рамках фестиваля пройдут обсуждения конкурсных фильмов и круглый стол киноведов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России по проблемам написания единой истории кино ХХ века. Среди российских участников - представители региональных вузов и СМИ, что, по замыслу организаторов, будет способствовать продвижению лучших фильмов стран Содружества на территории РФ.

Художественный руководитель фестиваля - член Российской академии кинематографических искусств, лауреат Премии Москвы Вячеслав Шмыров, директор программы полнометражных фильмов - Евгений Майзель, директор программы короткометражных фильмов - Александра Жукова.

Подробности программы можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.