Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о работе с детьми

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в парном катании Татьяна Волосожар рассказала, почему в ее Центре фигурного катания занимаются юные, а не опытные спортсмены.

Спортсменка продолжает участвовать в различных проектах, связанных с фигурным катанием, и работает в шоу. И пока ее устраивает роль организатора, отвечающего за комфорт тренировочного процесса у детей.

"Сейчас взять топового спортсмена я не могу, потому что я не тренер и у меня нет большого опыта. И даже если ко мне попросится такой спортсмен и я, допустим, соглашусь, мне нужно будет проводить с ним 24 часа в сутки. Тренерство означает, что ты становишься чуть ли не родителем своему спортсмену. Ты должен знать, чем он питается, как он живет, в каком он состоянии каждый день. Я к такому пока не готова еще и в связи с тем, что у нас маленькая дочка, которую хочется растить", - рассказала олимпийская чемпионка "Газете.Ru".

В будущем она не исключила того, что в ее Центре фигурного катания появятся и свои чемпионы.