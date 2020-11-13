Определились все участники финального турнира Евро-2020

Определились последние четыре участника финальной части чемпионата Европы по футболу. Ими стали команды Северной Македонии, Венгрии, Шотландии и Словакии.

В четверг прошли четыре матча, в которых разыгрывались последние путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу. Первыми отношения выясняли команды Грузии и Северной Ирландии. Матч, прошедший в Тбилиси, завершился победой гостей со счетом 1:0. Автором победного мяча стал 37-летний Горан Пандев. На Евро-2020 Северная Македония сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Украины.

Соперники россиян по Лиге наций - венгры - встречались с Исландией. После грубейшей ошибки вратаря исландцы открыли счет на 11-й минуте. Но в конце встречи, благодаря голам Лоика Него и Доминика Собослаи, команда Венгрии вырвала победу - 2:1. На Евро-2020 она сыграет с командами Германии, Франции и Португалии.

В дополнительное время сборная Словакии переиграла Северную Ирландию - 2:1. Соперниками словаков в финальной части станут Испания, Швеция и Польша.

Сербия в серии пенальти проиграла Шотландии. Основное время завершилось вничью - 1:1, а в футбольной лотерее свою попытку не реализовал Александар Митрович. Шотландцы в третий раз в истории сыграют на Евро, в одной группе с ними команды Англии, Хорватии и Чехии.